QS veut «améliorer» ses taxes

Québec solidaire (QS) veut être davantage à l’« écoute » des Québécois, mais n’exclut pas de proposer de nouvelles taxes « améliorées », malgré ses difficultés à les vendre pendant la campagne électorale.

Le parti a profité de son conseil national samedi pour dresser le bilan de l’élection générale de 2022. Le constat est clair : QS n’a pas été en mesure de progresser, notamment parce qu’il a échoué à expliquer et à communiquer ses nouvelles taxes et impôts.

En campagne, le parti de gauche avait entre autres proposé un impôt sur les fortunes et une taxe sur les véhicules à essence d’« en moyenne 15 % » du coût d’achat. Qualifiée de « taxe orange » et sans cesse attaquée par le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, cette dernière a été « plus difficile à plaider en territoires plus ruraux, et ce, malgré la modulation par région et les exemptions pour familles nombreuses et le travail », souligne le bilan présenté samedi aux délégués solidaires réunis à Montréal.

«Cette proposition-là, il faut l’améliorer. Elle était complexe. Ç’a permis à certains de nos adversaires de nous attaquer », a convenu le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois en mêlée de presse à l’entrée du conseil national.

L’élu solidaire souhaite voir le « parti, ses députés, ses militants, ses militantes se [mettre] en mode écoute », notamment auprès des électeurs des régions, qui n’ont pas assez appuyé QS à son goût en octobre. Cela veut-il dire abandonner les surtaxes et les impôts supplémentaires ? Pas du tout, a affirmé « GND ».

«Québec solidaire va toujours se battre pour une meilleure distribution de la richesse au Québec », a martelé le député de Gouin. D’ailleurs, quoique par moments impopulaires, les surtaxes ont encore le potentiel de fonctionner auprès de l’électeur moyen, selon lui.

«Je pense que les gens au Québec veulent que ça soit juste. Je pense qu’ils sont prêts à faire des efforts, mais ils s’attendent à ce que les plus gros pollueurs en fassent aussi. Cette justice-là dans la transition climatique, elle est essentielle », a affirmé M. Nadeau-Dubois.

L’impôt « précieux »

Les conseils nationaux sont l’occasion pour les délégués de débattre des orientations générales du parti. Par moments, ils permettent à des habitués du parti de refaire surface. Samedi, c’est l’ex-co-porte-parole de QS Amir Khadir qui s’est permis une visite au rassemblement solidaire.

Interrogé sur l’utilité de taxer et d’imposer les Québécois, l’ancien député de Mercier s’est dit parfaitement en accord avec son successeur Nadeau-Dubois. « Il n’y a pas quelqu’un de plus fier, de plus obsédé [que moi] par l’idée que l’impôt est une des découvertes les plus importantes et les plus précieuses de l’humanité. […] Si on prend le temps de bien expliquer toutes les conditions qui entourent ces mesures-là, bien des gens vont être très preneurs, même en région », a-t-il lancé.

Également présent samedi, le militant solidaire de longue date François Saillant, qui s’est présenté à plusieurs reprises pour le parti, a soulevé des doutes sur la stratégie de l’équipe de campagne. « J’étais tout à fait d’accord avec le contenu de ces mesures-là, mais quand, en campagne électorale, tu fais une campagne positive et tu dis : “on va taxer”… C’est peut-être pas la bonne chose à dire », a-t-il affirmé.

Main tendue vers les régions

Lors d’un discours devant les délégués, samedi, Gabriel Nadeau-Dubois a plaidé pour que le parti devienne « en 2026 une encore meilleure version de [lui]-même, une version qui sera encore plus branchée ».

«À nous d’avoir le courage de sortir de notre zone de confort, de sortir des sentiers battus, de sortir des chambres d’échos, d’aller les voir, de leur jaser. […] Ça tombe bien parce que les prochaines élections sont dans quatre ans. On peut prendre ce temps-là pour travailler sur notre projet, revenir devant les Québécois et les Québécoises avec un projet qui nous rassemble, puis qui leur ressemble encore plus », a-t-il dit.

S’il a remporté deux nouvelles circonscriptions à Montréal, QS s’est aussi fait ravir la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue en octobre. C’est la CAQ qui occupe désormais ce siège.

En fait, l’équipe solidaire compte 34 circonscriptions rurales où elle a perdu plus d’un point de pourcentage aux dernières élections. Cette « fracture » avec les régions fera l’objet de débats ce week-end : une proposition a été inscrite à l’agenda pour que les co-porte-paroles effectuent une tournée du Québec et aillent à la rencontre des électeurs hors des zones urbaines.

En mêlée de presse vendredi, Manon Massé avait convenu qu’il fallait que QS simplifie son message. « Est-ce que ça veut dire qu’on va lâcher le fond de ce qu’est Québec solidaire ? Moi, je pense que non. Je ne pense pas qu’on va faire une campagne de slogans », avait-elle dit.

Le rassemblement solidaire se poursuit samedi et dimanche à Montréal.