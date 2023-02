Si vous les avez manqués

Les journées mondiales, à quoi ça sert ?

Elles sont si nombreuses que certains s’y perdent, et d’autres haussent les épaules devant cette imposante succession de journées mondiales et internationales décrétées par l’Organisation des Nations unies (ONU) et ses nombreuses agences, dont l’UNESCO. Bientôt, nous célébrerons la Journée mondiale de la radio (13 février), plus tard la Journée mondiale de la poésie (21 mars) et par la suite la Journée internationale du jazz (30 avril). Or, même le Conseil économique et social des Nations unies (mieux connu sous l’acronyme ECOSOC) affirmait qu’elles étaient vraiment trop nombreuses pour être efficaces, et qu’il fallait quelque peu freiner l’enthousiasme.