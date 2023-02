Berri-UQAM: une désaffection qui saute aux yeux

Les usagers l’ont remarqué : les vendeurs de drogue et les itinérants sont plus visibles depuis la pandémie dans le métro, particulièrement à la station Berri-UQAM. La fermeture temporaire de l’édicule de la place Émilie-Gamelin concentre les activités illicites dans les autres bouches d’entrée. Tour du secteur pour remonter aux racines du problème.

Un petit tour de la zone suffit pour le prouver. Là, une personne se contorsionne sur elle-même, les yeux révulsés. On entend plus loin un cri aux syllabes indéchiffrables. Ici, la drogue s’échange au vu et au su de tous.

« Juste ici, ce midi, quelqu’un se promenait avec une hache et frappait partout. Il y avait un paquet de flics qui sont arrivés », témoigne Françoise Isabelle, qui fréquente l’Université du Québec à Montréal depuis une décennie. Habituée depuis un bon moment à « enjamber des cadavres », elle confirme la dégradation récente de l’ambiance du secteur. « Dans l’UQAM, on a régulièrement des junkies qui entrent dans l’école. Toutes les toilettes sont barrées maintenant avec un système de clés. Parfois, tu arrivais dans celles du premier étage et les toilettes étaient en sang. »

« Pour m’en aller chez nous, je prends l’autobus au coin. L’été, c’est presque épeurant », raconte de l’autre côté de la rue le professeur Robert Saucier, qui travaille à l’UQAM depuis 40 ans. « Ça a déjà été beaucoup plus calme que ça… Je dirais plus qu’avant, c’était une attitude “je fais mes petites affaires”. Mais là, il y a une concentration. De voir dans le parc 30 personnes, c’est considéré comme normal. Mais parfois, il y en a maintenant 100-125. C’est plein. »

Les étudiants décrochent

Le contraste frappe d’autant plus depuis que les étudiants désertent les environs de l’Université.

« Je ne vois pas mes étudiants sortir [dans plusieurs bars de la rue Saint-Denis]. Ce n’est pas la clientèle aussi. On voit trois Harley-Davidson stationnées devant certains établissements », observe Robert Saucier, qui déplore du même souffle le prix élevé de l’alcool des estaminets d’aujourd’hui.

Les plus anciens du quartier confirment cette perte de vitesse de la rue Saint-Denis au profit de rues plus au nord. « Ce sont les modes, explique Ginette Emma, résidente du Quartier latin depuis 1975. Quand l’avenue du Mont-Royal a pris de l’extension, ça s’est parlé et les files ont migré par là-bas. C’est autre chose. Je me trouve dépassée quand je viens ici. »

« Quand on vient le soir, il y a quand même du monde. Mais, ce n’est pas l’effervescence. Ce n’est plus l’endroit où tu sors sur la terrasse pour regarder des gens. J’ai fait ça pendant des années », ajoute-t-elle. « Bien des choses ont changé à cause de l’itinérance. À partir du moment où il n’y a plus la jeunesse, d’autres gens s’installent. »

Les regards neufs constatent la même chose. « J’aime bien le quartier. C’est un quartier super, ici. Sauf l’entrée de métro là-bas, pointe Arthur Grenouillet, un étudiant français croisé devant l’UQAM. Sortir sur Saint-Laurent, sur Laurier ou dans le Vieux-Montréal, oui ! Mais sortir sur Berri-UQAM, la nuit ? Non ! »

La pauvreté exacerbée par la pandémie n’est pas étrangère à ce changement d’atmosphère. Quand Hugo Rioux entrait pour la première fois dans l’UQAM, il y a dix ans, « c’était la rue Saint-Denis sans construction […] agréable et chaleureuse ».

« Maintenant, tu vois les constructions et tout ça qui se passe. Berri-UQAM est très triste. » Impossible de griller une cigarette sans que des personnes viennent le déranger pour quémander une petite portion de fumée. Cette scène incongrue s’est déroulée à trois reprises durant le petit tour du quartier du Devoir.

Toute cette misère gravite aussi autour de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, coin Berri et Sainte-Catherine.

« Ça fait longtemps qu’on trouve de la drogue et de l’itinérance au parc Émilie-Gamelin, raconte Roger Twance, rencontré à l’accueil du lieu sacré. Mais, depuis quelques mois, il y a une plus grande présence. On en voit de plus en plus. »

Berri-UQAM n’est pas la seule station de métro à pâtir de cette misère sans nom, selon cet ancien travailleur social du square Cabot. « Je prends souvent le métro et, au métro de l’Assomption par exemple, j’ai remarqué qu’un itinérant s’était installé. On ne voyait pas ça avant. De plus en plus, chaque station de métro a quelqu’un de couché par terre avec ses affaires. »

Depuis longtemps, mais jamais autant

Une « présence accrue » de gendarmes est mise en place pour s’occuper du problème, se défend la Société de transport de Montréal (STM). « On constate l’évolution du profil des personnes qui passent dans nos stations de métro », confirme-t-on aux bureaux des relations publiques.

« Depuis la pandémie, on voit davantage [les itinérants] parce qu’à un moment donné, il ne restait plus qu’eux. Pendant deux ans, ils ont fait leur nid et ne se cachent plus », reconnaît Kevin Grenier, président de la Fraternité des constables et inspecteurs de la STM.

Si les constables font preuve d’une certaine tolérance à l’égard des itinérants qui fréquentent la station Berri-UQAM, il admet que les trafiquants de drogue donnent du fil à retordre aux agents qui n’ont que des bâtons télescopiques. « On n’est pas armés. Ils ne se cachent même pas de nous, déplore M. Grenier. Ils nous font de l’intimidation parce qu’ils savent qu’on ne va pas leur sauter dessus. C’est toujours le jeu du chat et de la souris. Je trouve que ce n’est pas invitant pour les touristes. » Et certains de ces vagabonds portent même des armes-jouets, ce qui peut être potentiellement dangereux.

L’UQAM n’a pas directement répondu aux questions du Devoir concernant la décrépitude sociale avoisinante. Louis Baron, le recteur intérimaire, a cependant fait parvenir jeudi à la communauté uqamienne un message promettant « un soutien accru aux personnes marginalisées et aux organismes qui leur viennent en aide, une réelle amélioration de la sécurité et de la propreté des espaces publics, ainsi que le développement de projets aptes à favoriser la cohabitation sociale et la revitalisation de notre quartier ».

Des travaux par-dessus le marché

Concernant l’édicule de la place Émilie-Gamelin, la STM précise qu’elle a dû le fermer pour remplacer la toiture de la station de métro et des refroidisseurs d’eau qui s’y trouvent. La première phase des travaux se terminera au printemps prochain et l’entrée sera accessible durant l’été. Mais les travaux reprendront à l’automne. L’entrée retrouvera son allure cadenassée au moins jusqu’au printemps 2024.

Chantal Montmorency, directrice générale de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues, un organisme qui prône la décriminalisation de la drogue, croit que l’on se trompe de cible. « Je me préoccupe de la façon dont on prend soin des gens qui n’ont plus rien. Pour moi, c’est bien plus grave que de dire qu’il y a davantage d’itinérants et que ça me dérange parce que je me fais quêter [de l’argent]. Si je me fais quêter, c’est parce que j’ai les moyens de donner », souligne-t-elle.

Elle n’avale pas l’argument du « laboratoire de mixité urbaine » avancé par l’enseigne Archambault pour justifier la fermeture dans le quartier. « Si Archambault s’en va, c’est parce que ce n’est plus possible de faire des affaires à Montréal. Ce n’est pas parce qu’il y a des itinérants dans sa vitrine. […] Les clients d’Archambault ont juste commencé à acheter en ligne. »

Puis, le problème prend surtout racine dans la misère qui s’enfonce à Montréal. « S’il y a plus d’itinérants au centre-ville, c’est qu’ils n’ont pas d’autres endroits où aller. Vouloir les tasser n’est pas une solution. »

Avec Jeanne Corriveau