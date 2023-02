Après le verglas, des temps plus doux pour la fin de semaine

Les journées de jeudi et de vendredi ont été marquées par de la pluie verglaçante et d’importantes chutes de neige dans certaines régions du Québec, ce qui a provoqué de nombreuses pannes de courant, vendredi matin. Mais la météo s’annonce beaucoup plus clémente cette fin de semaine, dans l’ensemble de la province.

Plusieurs secteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la Gaspésie font toujours l’objet d’avertissements de neige d’Environnement Canada. On prévoit toutefois que les précipitations devraient se dissiper d’ici samedi matin et laisser place aux rayons de soleil et à un ciel dégagé, dans presque toutes les régions du Québec. Samedi après-midi, un maximum de -4 °C est prévu à Montréal.

La Capitale nationale demeure la seule région de la province à être visée par un avertissement de tempête hivernale pour la journée de vendredi. Environ 5 centimètres de neige pourraient tomber dans le secteur d’ici vendredi soir.

Les conditions routières y demeurent toutefois relativement bonnes, ainsi que dans l’ensemble de la province, hormis quelques avertissements de « visibilité réduite » sur certaines routes, notamment les routes 175 et 381 qui traversent la Réserve faunique des Laurentides, la route 132 dans le Bas-Saint-Laurent, et la route 138 sur la Côte-Nord.

Environnement Canada prévoit également des températures au-dessus des normales saisonnières ainsi que des pointes de température au-dessus du point de congélation toute la semaine prochaine, à Montréal. On prévoit jeudi une température de 8 °C et des possibilités d’averses.

Pannes de courant et sports impraticables

Plus de 18 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité, vendredi matin, en raison de la pluie verglaçante et de la neige qui est tombée depuis jeudi soir. Les régions les plus affectées étaient les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie, et le Centre-du-Québec.

Vendredi, vers 15 h 30, la plupart des clients étaient rétablis, alors que 2000 clients demeuraient sans électricité. L’Estrie était la région la plus touchée avec 680 clients en panne.

Par ailleurs, à cause de la température exceptionnellement élevée de vendredi (2 °C en après-midi, à Montréal), la pratique de nombreux sports d’hiver pourrait demeurer plus difficile dans les prochains jours. L’organisme Les amis de la montagne note, par exemple, que toutes les activités hivernales sur le mont Royal, dont le patin, le ski et la raquette, sont « impraticables », sauf la marche, qui demeure toutefois « difficile » sur le chemin Olmstead.