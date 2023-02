Les accusations s’accumulent contre un présumé agresseur qui droguait ses victimes

Les accusations s’accumulent à l’encontre de Samuel Moderie, accusé d’avoir drogué et agressé sexuellement des femmes rencontrées sur des sites en ligne.

L’homme de 28 ans avait été arrêté le 1er février dernierpour une première série de crimes qui auraient été commis entre juillet 2022 et janvier 2023. Il a initialement été accusé de 13 chefs, dont agressions sexuelles, administration de substance délétère et vols.

Les gestes reprochés à ce moment concernaient cinq femmes, mais déjà, les enquêteurs soupçonnaient qu’il aurait pu faire d’autres victimes. D’autres femmes se sont effectivement depuis manifestées.

Selon la police, Samuel Moderie serait entré en contact avec les femmes par le biais de sites de rencontre comme Badoo et Jalf. Il se serait rendu chez ses victimes et leur aurait administré une drogue à leur insu. Une fois les femmes inconscientes, il les aurait agressées sexuellement et il aurait dérobé des biens, en plus d’avoir pris des images d’elles.

Vendredi, 20 chefs d’accusations supplémentaires ont été déposés contre l’homme, pour un total de 33. Le nombre des victimes alléguées est en même temps passé de 5 à 12.

L’homme aurait sévi dans plusieurs villes, entre 2021 et 2023, selon l’acte de dénonciation qui faitétat de Montréal, Laval, Saint-Zotique, McMasterville, Brownsburg-Chatham et Saint-Jérôme.

Lors de cette brève comparution vendredi, l’homme, qui est actuellement détenu, s’est adressé de façon fort polie à son avocat, ne montrant aucun signe de stress devant les nouvelles et multiples accusations.

Son dossier sera de nouveau appelé devant un juge le 1er mars.