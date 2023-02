Douze studios pour des femmes itinérantes ouvrent leurs portes à Montréal

Karina Gauthier a commencé à s’injecter de la cocaïne il y a quatre ans. Sa vie a basculé. De fil en aiguille, cette mère de trois enfants s’est retrouvée dans la rue. Elle a atteint le fond du baril. Puis avec de l’aide, elle a arrêté de consommer. Mais elle avait besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour reprendre le plein contrôle de sa vie.

Cette tape dans le dos, elle l’a eue à la Mission Old Brewery, qui aide depuis plus d’un siècle les personnes itinérantes de Montréal. L’organisme vient d’inaugurer 12 studios fraîchement rénovés dans le Centre-Sud — un quartier qui incarne le concept de mixité sociale, où le monde « poqué » côtoie des résidents de la classe moyenne.

Karina Gauthier a l’impression d’avoir gagné à la loterie : elle habite depuis peu dans un de ces 12 appartements douillets d’une pièce et demie, tout propres, tout équipés. Grâce à l’aide financière de Québec, d’Ottawa et de la Ville de Montréal, les résidentes paieront 25% de leurs revenus pour se loger.

« Je suis vraiment chanceuse d’être ici. C’est beau, c’est neuf, c’est tranquille. J’ai toujours rêvé d’avoir un plancher de bois comme celui-là dans la cuisine. Et tu as vu le grand bain ? Je suis comblée », dit Karina Gauthier en nous faisant découvrir son studio. La lumière du jour entre par une grande fenêtre donnant sur la ruelle.

L’immeuble est situé dans l’avenue Lartigue, une artère d’à peine une centaine de mètres entre la rue Logan et le boulevard De Maisonneuve. Certains pourraient trouver l’endroit glauque, mais la ruelle a un charme certain. Même le petit parc situé à côté de l’immeuble qui héberge les 12 « Voisines de Lartigue » (c’est le nom du projet) a été entièrement réaménagé. En été, ce jardin est une oasis de paix. Les 12 studios deviennent aussi un havre pour ces femmes vulnérables.

Des besoins immenses

Ces logements sociaux de 3 millions de dollars (1,7 million pour le bâtiment et 1,3 million pour les rénovations) ont été inaugurés vendredi matin par des représentants de la Ville, des gouvernements fédéral et provincial, et de la Mission Old Brewery. Ils ont salué cet effort pour aider des femmes démunies à se sortir de la misère en pleine crise du logement et d’explosion du coût de la vie.

« La pandémie, l’inflation record et la pénurie de logements ont aggravé l’itinérance », a résumé James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery. Le phénomène déborde le centre de Montréal et atteint Gatineau, Québec, Sherbrooke et bien d’autres villes québécoises.

Les besoins en logement social sont immenses. James Hughes rappelle qu’environ 4000 personnes itinérantes se trouvent à tout moment dans les rues de Montréal. Le plus récent dénombrement des gens sans logis, mené en octobre dernier, donnera un portrait plus à jour de l’itinérance.

« La solution est connue pour prévenir l’itinérance et en venir à bout : on a besoin de logements, de logements et de logements », martèle James Hughes.

La Mission Old Brewery a acheté quatre propriétés supplémentaires en 2021 et en 2022. Ces nouvelles acquisitions ajoutent près de 70 unités de logement au portefeuille de 332 unités existantes de l’organisme.

« Des projets comme celui-là, il en faut encore plus. On n’a pas le choix, il faut le faire », a dit Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville, responsable de l’habitation.

Un tremplin

Un total de 19 projets, représentant plus de 370 unités, sont planifiés grâce à une contribution de 103 millions de dollars d’Ottawa et d’un soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. La députée fédérale d’Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, et la ministre québécoise de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, ont assuré qu’elles collaborent avec la Ville.

Dans son petit studio de la ruelle Lartigue, Karina Gauthier savoure son autonomie retrouvée grâce à la Mission Old Brewery et à d’autres organismes communautaires. Des intervenantes du pavillon Patricia Mackenzie, un centre d’urgence situé juste à côté, sont prêtes à venir en aide aux 12 femmes.

« Ça se passe bien pour nos résidentes. Elles apprécient d’avoir un logement calme et sécuritaire », dit Shirley Jeudy, conseillère en intervention. 

Ces appartements subventionnés offrent « un tremplin » aux femmes en quête d’une vie normale. Le séjour est limité à environ deux ans. Karina Gauthier compte en profiter pour trouver un emploi — un programme de réinsertion lui permet de prendre de l’expérience dans un centre de jour pour personnes vulnérables situé dans le secteur. Après trois années d’abstinence, de thérapie et de travail sur elle-même, elle commence à connaître le milieu des relations d’aide.