Le chef du SPVM promet des «changements profonds» pour mettre fin au profilage racial

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, reconnaît qu’il arrive encore que les policiers montréalais fassent du profilage racial, mais se dit plus déterminé que jamais à y mettre fin. Si ce chantier rencontre « beaucoup de résistance », il n’a pas hésité à promettre des « changements profonds. »

Pour lui, ce n’est pas un mandat, « c’est une cause ». Le chef de la police a confié avoir été lui-même victime de profilage racial.

En poste depuis trois semaines à peine, Fady Dagher s’est retrouvé dans la boîte des témoins dans le cadre d’un procès en dommages intenté pour cause de profilage racial.

171 millions de dollars sont réclamés à la Ville de Montréal au nom des personnes racisées qui ont été victimes de cette forme de racisme aux mains des policiers entre 2017 et 2019.

« On a des policiers racistes », a reconnu M. Dagher, en soulignant qu’ils ne forment pas la majorité. « On n’est pas dans une bulle. On est humains et on fait des erreurs », reconnaît le chef Dagher, appelé à la barre des témoins par les avocats d’Alexandre Lamontagne et de La ligue des Noirs du Québec, qui portent cette action collective. « On évolue et on avance », a-t-il ajouté.

Alexandre Lamontagne a témoigné mercredi, au premier jour du procès, qu’il sortait d’un club et se dirigeait paisiblement vers sa voiture quand deux policiers l’ont interpellé. « Ils se sont rués vers moi et m’ont jeté au sol ». L’homme dit s’être cogné la tête et qu’un des policiers a mis son genou sur sa nuque. Il a dû recevoir des soins médicaux, après avoir passé la nuit dans une cellule.

Selon lui, les policiers l’ont ciblé en raison de sa race, car ils n’ont pas apostrophé les autres personnes présentes près du club — toutes blanches, a-t-il relaté à la juge Dominique Poulin de la Cour supérieure. Il a ensuite été humilié et forcé de s’allonger dans l’urine d’une cellule du centre de détention, a-t-il ajouté.

Fady Dagher n’était pas le chef de la police de Montréal quand cet événement s’est produit en août 2017. Mais il a été appelé à témoigner pour expliquer ce qu’il entend faire en tant que chef pour mettre fin au profilage racial.

Il a d’abord tenu à préciser qu’« il n’y a pas un policier qui se lève le matin en se disant : aujourd’hui je vais m’amuser avec un Arabe ou un Noir. » Par contre, certains ne sont pas conscients que leurs comportements sont inadéquats. Il essaie de les convaincre de se concentrer sur les signes de comportements criminels et non pas sur l’apparence des personnes.

Témoins de la poursuite, il a toutefois été interrogé beaucoup plus longtemps par les avocats de la Ville de Montréal qui lui ont fait détailler longuement tout ce qui a été entrepris par le SPVM depuis 20 ans pour s’attaquer à ce problème : comités, rapports, formation des policiers, etc.

Mais ces efforts avaient aussi été mis en preuve dans une cause récente de profilage racial d’automobilistes. En rendant sa décision qui invalidait la pratique policière des « contrôles routiers aléatoires », le juge Michel Yergeau écrivait en octobre dernier qu’aucune preuve n’a été faite que les moyens déployés au sein de la police pour faire échec au profilage racial « aient donné des résultats ».

Le chef de la police le sait, mais insiste : « je veux aller plus loin » que ce qui a été fait jusqu’à maintenant, a-t-il dit aux journalistes après son témoignage.

Il souligne comme difficulté que le 911 est devenu un fourre-tout pour de multiples problèmes, dont beaucoup en santé mentale. À peine 20 % des appels concernent des crimes. Or, les policiers n’ont pas toutes les compétences pour intervenir avec des personnes en crise, avertit-il.

Le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, doit témoigner vendredi et la mairesse de Montréal, Valérie Plante est attendue à la barre la semaine prochaine.

Récemment, deux autres actions collectives ont été déposées au bénéfice des automobilistes victimes de profilage racial dans plusieurs municipalités.