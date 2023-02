Mouvement de solidarité entre éducatrices après le drame à Laval

Un peu partout au Québec, des services de garde hissent des « doudous » blancs — faisant office de drapeaux — en solidarité avec le personnel de la garderie emboutie par un autobus mercredi à Laval. Des éducatrices du Saguenay–Lac-Saint-Jean se disent prêtes à se rendre dans la cité lavalloise afin de s’occuper des enfants victimes de la tragédie qui a fait deux morts et six blessés.

Les éducatrices de l’Académie des mini-amours et de la Garderie des mini-amours, situées à Chicoutimi, ont été ébranlées par le drame vécu par leurs consoeurs de Laval. « On s’est posé la question tout de suite : “comment on peut aider ?”, dit la propriétaire des deux services de garde, Raphaëlle Laforest-Allard. On s’est mis dans la peau des parents, que oui peut-être qu’ils voudraient garder leur enfant à la maison, mais qu’ils n’auront pas d’autres choix que de renvoyer leur enfant à la garderie. »

Une dizaine d’éducatrices — sur la trentaine que comptent les deux installations — lèvent la main pour aller prêter main-forte à Laval, indique Raphaëlle Laforest-Allard. « Si le besoin est, c’est sûr qu’on va être sur place lundi prochain, dit-elle. On est prêtes à se déplacer, que ce soit dans les nouveaux locaux de la Garderie éducative Ste-Rose ou les garderies avoisinantes. Je pense qu’il faut s’unir, tout le réseau des services de garde ensemble. »

Au cabinet de la ministre de la Famille Suzanne Roy, on indique que tous les enfants fréquentant la Garderie éducative Ste-Rose ont été relocalisés dans d’autres services de garde à proximité de leur résidence. « Il n’y a pas de besoin pour le moment, dit l’attachée de presse Catherine Pelletier. Mais comme la ministre l’a mentionné, toutes ces initiatives montrent la force et la solidarité de notre réseau. »

Une lueur d’espoir

Deux enfants, sur les quatre hospitalisés au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, ont obtenu leur congé. « Les deux autres patients sont toujours hospitalisés et présentent un état de santé dont l’évolution est plutôt favorable, écrit l’établissement de santé. Nous continuons à offrir un soutien psychosocial à leur famille. » Le personnel de l’hôpital peut aussi bénéficier d’un programme d’aide aux employés s’il en sent le besoin.