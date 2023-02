Après le choc, comment faire face au traumatisme?

La tragédie survenue mercredi matin à Laval a semé l’effroi et l’incompréhension, et il ne fait pas de doute qu’elle aura un effet marquant pour les personnes qui l’ont vécue de près ou de loin. Mais tous ne réagiront pas de la même façon, et les symptômes de détresse pourraient perdurer ou même surgir des mois plus tard, prévient une psychologue.

Les images de l’autobus de la Société de transport de Laval (STL) encastré dans la garderie éducative Ste-Rose à Laval et des parents inquiets accourus chercher leur enfant resteront gravées dans les esprits. Dans les heures qui ont suivi le drame, les autorités se sont assurées de fournir un soutien psychologique aux proches des victimes et aux intervenants.

« Tout le monde ne réagira pas de la même façon », indique la présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, la Dre Christine Grou. « C’est une onde de choc, et on est dans une période de stress aigu. Les gens dont les enfants étaient dans cette garderie vont potentiellement ne pas bien dormir, et ce ne sera pas évident, demain ou après-demain, de reconduire les enfants à une autre garderie. »

Comprendre la mort

Les enfants de la garderie, qui sont d’âge préscolaire, auront besoin d’une attention particulière. « Un enfant de moins de cinq ans ne comprend pas parfaitement bien ce qu’est la mort et ne comprend pas que cette mort est irréversible. Il y a des enfants qui ne reverront jamais leurs amis. Certains enfants vont mettre du temps à revenir parce qu’ils sont blessés. Il va falloir l’expliquer en rassurant les enfants qui restent », souligne la psychologue. « Certains enfants vont être plus vulnérables que d’autres. »

Cela ne signifie pas que tous les enfants seront en mesure de parler de l’événement. Dans de tels cas, il ne faut pas forcer la parole, insiste la Dre Grou. « Il y a des enfants qui ne voudront pas en parler, d’autres qui ne seront pas capables de le faire », dit-elle. « Il faut juste donner du temps au temps et être à l’écoute, attentif et présent. »

Il y a un énorme besoin de donner du sens à cet événement. C'est normal chez l'être humain.

Chaque individu réagira en fonction de son milieu. Les victimes et leurs proches sont-ils bien entourés ou non ? Vivent-ils dans un milieu stable ou non ? Selon la Dre Grou, il sera nécessaire de détecter les signes de détresse dans les semaines à venir, autant chez les enfants que chez les adultes, qu’il s’agisse de peur, de l’irritabilité, d’un sentiment d’être désorienté ou ne pas être capable de prendre des décisions. « C’est dans un mois qu’on va savoir s’il y a des gens qui développent un syndrome post-traumatique », avance-t-elle.

La psychologue mentionne toutefois qu’il ne faut pas « prescrire le symptôme ». « Prescrire le symptôme, c’est de dire qu’on est tellement convaincu que tout le monde va être traumatisé que si certains ne le sont pas, ils ne vont pas se sentir normaux. »

Le public en général ne sera pas épargné, car non seulement l’événement touche des enfants, une population vulnérable, mais il est survenu au Québec et non dans un pays lointain. Toute la journée mercredi, les images du drame ont défilé en continu, et cela risque de se poursuivre dans les jours à venir. « Ça peut aider moralement de ne pas se surexposer aux images négatives parce qu’à ce moment-là, le cerveau encode qu’il n’y a pas d’autre chose que ça », indique la Dre Grou.

Un geste incompréhensible

Les circonstances entourant l’événement demeurent nébuleuses. Selon des témoins, le chauffeur d’autobus était confus et agité après le drame et il a été difficile de le maîtriser. Il faut toutefois éviter de tirer des conclusions trop hâtives sur son état mental, estime la Dre Christine Grou. « C’est [un geste] tellement inexplicable et tellement incompréhensible qu’on a besoin de donner un sens à ça. La raison qui nous pousse à vouloir donner un sens à ce point-là, c’est que ça nous donne un peu l’impression d’avoir un certain contrôle sur quelque chose », explique-t-elle. « Je pense que ce qu’on ne sait pas, il ne faut pas l’inventer. Mais il y a un énorme besoin de donner un sens à cet événement. C’est normal chez l’être humain. »

Les victimes et leurs proches, ainsi que les employés d’urgence et les collègues du chauffeur, bénéficient de soutien psychologique, mais la Dre Grou ne peut s’empêcher d’être inquiète pour les mois à venir. Des symptômes pourraient survenir à retardement, six mois après le drame. Dans certains cas, les séquelles peuvent paraître inexistantes, mais un événement ultérieur pourrait entraîner une réaction disproportionnée. « Je suis préoccupée par l’aide dont les gens pourraient avoir besoin en différé. Dans le domaine de la santé mentale, l’accessibilité n’est pas évidente. Si, à l’intérieur d’un an, les gens développent des symptômes, est-ce que l’aide va être aussi présente ? » se demande-t-elle.