Des groupes demandent à Ottawa de prolonger le programme d’accueil des Ukrainiens

Les groupes humanitaires qui soutiennent les réfugiés ukrainiens demandent à Ottawa de prolonger un programme spécial d’immigration qui permet aux personnes fuyant l’Ukraine de vivre, travailler et étudier temporairement au Canada.

L’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU) fournit aux Ukrainiens et à leurs familles un visa pour rester au Canada jusqu’à trois ans pendant qu’ils déterminent leurs prochaines étapes, mais les demandes se terminent le 31 mars.

En date du 29 janvier, plus de 150 000 Ukrainiens étaient arrivés au Canada depuis l’invasion russe de leur pays l’an dernier.

Quatre organisations qui représentent des bénévoles, des hôtes et des commanditaires canadiens ont écrit au premier ministre Justin Trudeau et au ministre de l’Immigration Sean Fraser, leur demandant de garder la porte ouverte au-delà de la date limite prévue.

Ils demandent également que les aides financières ponctuelles que le gouvernement accorde aux nouveaux arrivants ukrainiens se poursuivent après juin, date à laquelle elles doivent expirer.

Pathfinders for Ukraine, North America for Ukraine, 4Ukraine.ca et Safe Passage 4 Ukraine travaillent pour aider les réfugiés à naviguer dans le système d’immigration et à s’établir au Canada.