La classe politique se mobilise pour les victimes de la tragédie à Laval

Les réactions de la classe politique à la tragédie qui a fait deux morts et six blessés, à Laval, se sont multipliées depuis mercredi matin. Le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé qu’il irait sur les lieux du drame jeudi, accompagné des chefs des principaux partis d’opposition.

« Comme père de famille, je suis ébranlé », a-t-il affirmé, depuis l’Assemblée nationale, mercredi matin.

Je me rendrai demain à Laval, accompagné des chefs des partis d’opposition, pour offrir tout mon soutien aux familles et au personnel affecté par ce terrible drame. — François Legault (@francoislegault) February 8, 2023

Au Salon bleu, la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a dédié l’habituel « moment de recueillement » aux victimes et à leurs proches. Les trois chefs de l’opposition se sont quant à eux dits de tout coeur avec les gens touchés par l’accident. « Aujourd’hui, on a du travail parlementaire à faire, mais vous comprendrez que le coeur n’y est pas », a dit l’élu péquiste Paul St-Pierre Plamondon, qui a lui-même deux enfants en bas âge.

« C’est l’incompréhension. C’est la colère aussi », a lancé ce dernier au sortir de la Chambre. « Il n’y a aucun parent qui veut entendre la phrase : “Viens-t’en à la garderie, il se passe quelque chose de grave”. Puis il y a des parents qui ont entendu ça, ce matin », a déploré le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

« Tout mon soutien aux parents dans ces moments difficiles, a réagi Stéphane Boyer, le maire de Laval, en matinée, avant de se rendre sur les lieux. Laval est de tout coeur avec vous et sera là pour vous. »

La députée libérale Virginie Dufour, ancienne conseillère municipale dans Sainte-Rose, avait de la difficulté à s’expliquer le drame. « Ce sont mes voisins, a-t-elle lancé dans les couloirs de l’Assemblée nationale. Je connais très, très bien le secteur. Pour moi, c’est incompréhensible. »

Minute de silence à Ottawa

La Chambre des communes a observé un moment de silence mercredi après-midi, après quoi M. Trudeau a remercié les personnes qui ont accouru sur les lieux de la tragédie les premiers « pour aider et sécuriser », à commencer par les premiers répondants.

Il a répété que le gouvernement canadien sera là « pour eux [les individus happés par le choc] dans les jours, les mois et les années à venir pendant qu’ils feront un deuil inimaginable ».

Père de trois enfants, M. Trudeau, a convenu que « rien ne peut effacer la douleur et la peine que ces familles et cette communauté sont en train de vivre maintenant ». Il a exprimé sa solidarité et celles des membres de son équipe — qui sont « dévastés », a-t-il mentionné — « avec les familles à Laval qui vivent des moments incroyablement difficiles ». « On espère que tout le monde va être correct. […] Je ne peux pas imaginer ce que ces parents sont en train de vivre », a-t-il déclaré lors d’une mêlée de presse dans les couloirs du parlement.

Les chefs de tous les partis d’opposition à Ottawa ont également exprimé leur solidarité à l’égard des familles des victimes. « Je pense que, pour l’instant, ce que la situation commande est beaucoup de compassion, beaucoup d’empathie pour les gens de Laval », a commenté Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois.

Par ailleurs, la direction de la Tour CN, à Toronto, a indiqué sur Twitter que les lumières de la tour seraient éteintes « pendant cinq minutes au début de chaque heure en l’honneur des victimes de l’accident d’autobus à Laval et de leurs familles ».

Ministres québécois dépêchés

Quelques minutes avant la période des questions à Québec, un trio de ministres — dont le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete — a confirmé qu’il se rendrait sur les lieux du drame, aux côtés de M. Boyer.

Une fois sur place, en début d’après-midi, Mme Roy a indiqué que tous les parents des enfants de la garderie visée par l’attaque se feront offrir une place dans un service de garde dès jeudi.

« On est évidemment de tout coeur avec les parents, les enfants traumatisés par cet événement-là et la communauté lavalloise », a soufflé M. Skeete, qui est également député de Sainte-Rose.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, n’a pas voulu « sauter aux conclusions » quant à l’état psychologique du conducteur. « Je crains de stigmatiser les problèmes de santé mentale. Mais c’est sûr que nous, on travaille depuis le début à accentuer l’accès aux services en santé mentale », a-t-il affirmé.

D’autres personnalités politiques ont affiché leur soutien aux victimes, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a qualifié la tragédie de « terrible incident », et le maire de Québec, Bruno Marchand. « Quel cauchemar ! Toutes nos pensées sont dirigées vers Laval », a-t-il dit.