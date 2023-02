La cathédrale de Rimouski en voie de recevoir une protection patrimoniale

La cathédrale Saint-Germain franchit un premier pas en vue de son classement parmi les biens patrimoniaux du Québec. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a récemment signé un avis d’intention pour préserver cet édifice religieux qui fait face au fleuve, à Rimouski, depuis 1859.

Le ministère énumère les valeurs « historique, sociale, architecturale, artistique et paysagère » de la cathédrale pour justifier sa citation patrimoniale à venir. « [C’]est l’un des plus anciens bâtiments servant de cathédrale subsistant au Québec », précise un communiqué émis mercredi matin. Seule la cathédrale de Trois-Rivières, érigée en 1858, la devance en longévité.

Le clocher de la cathédrale Saint-Germain, massif et en saillie, trône au coeur de Rimouski et constitue un repère visuel immanquable dans le paysage de la ville. Plusieurs architectes renommés ont contribué à la conception de la cathédrale au fil de son siècle et demi d’histoire, notamment Victor Bourgeau, qui a mis sa griffe aux intérieurs de la basilique Notre-Dame de Montréal et à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, ainsi que Firmin Lepage, qui a dessiné l’église de Saint-Pie-X et l’édifice Telus à Rimouski, tous deux notables pour leur modernisme éclectique.

L’orgue Casavant monumental de la cathédrale, forte de 4000 tuyaux, célébrait son centenaire en 2021. L’instrument demeure sans égal dans l’est du Québec – et majoritairement muet depuis neuf ans, année de la fermeture du bâtiment religieux.

L’avis d’intention signé le 24 janvier dernier par le ministre laisse entrevoir la fin d’une longue saga commencée en 2014, au moment où l’archevêché a décidé de fermer la cathédrale au public. Depuis, ce dernier n’a pu renouer avec la nef, le choeur et les vitraux, sinon à quelques occasions ponctuelles, notamment pour la célébration des messes de minuit à la veille de Noël.

Un litige juridique entre l’archevêché et la Fabrique Saint-Germain a paralysé la restauration de la cathédrale pendant près de trois ans avant de se régler à l’amiable, l’an dernier.

« L’avenir de la cathédrale me préoccupe beaucoup moins, indique Jean Richard, fondateur de la plateforme citoyenne Cathédrale de Rimouski, faut que ça bouge. Par contre, la question qui demeure, c’est qui va payer? »

Un carnet de santé du bâtiment, réalisé par l’ingénieur Marcel Leblanc, certifiait que la cathédrale, malgré quelques réparations nécessaires, demeurait solide et généralement en bon état. En 2020, le rapport évaluait la remise en état de la cathédrale à 2,3 millions de dollars. Selon la Fabrique Saint-Germain, le document préparé par l’ingénieur prouve que rien ne justifiait la fermeture de la cathédrale en 2014.

Jean Richard abonde dans ce sens. À son avis, l’archevêché est coupable d’avoir abandonné la cathédrale en décidant de la fermer, contribuant ainsi à tarir ses sources de revenus et à aggraver sa détérioration. « À mon sens et au sens d’un paquet de monde à Rimouski, nous pensons que l’archevêché devrait être celui qui finance la réparation de la cathédrale ou, à tout le moins, sa remise à niveau. Ce n’est pas, à mon avis, à la population et au gouvernement de débourser. »

Il estime que la citation patrimoniale de la cathédrale fera grimper la facture de sa réfection, faisant bondir cette dernière « du double, voire du triple » en raison des obligations à respecter pour préserver l’intégrité des matériaux.

Le Devoir a tenté de joindre l’archevêché, sans succès.

La citation patrimoniale de l’édifice religieux pourrait désormais survenir à l’intérieur de trois mois. Si le ministre décide de protéger la cathédrale Saint-Germain, il doit encore signer un avis de classement, une procédure qu’il peut effectuer dans un délai de 90 jours à 1 an après la transmission de l’avis d’intention.

À noter que le ministère de la Culture entend également citer le ciboire et l’ancien tabernacle de la cathédrale, en plus d’une peinture réalisée en Europe au plus tard en 1740. Intitulée Saint Germain d’Auxerre donnant une médaille à Sainte-Geneviève, cette oeuvre fait à près de deux mètres de hauteur.