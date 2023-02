Les sauvetages en Turquie et en Syrie

Les premières équipes de secouristes étrangers sont arrivées mardi en Turquie, et les ressources humanitaires des dizaines de pays qui ont proposé leur aide devraient continuer d’affluer dans le pays dévasté lundi par un puissant séisme, tout comme son voisin syrien.

Selon la Maison-Blanche, 160 secouristes en provenance de la Virginie et de Los Angeles sont en route avec des chiens pisteurs et de l’équipement spécialisé servant à couper le béton qui permettra l’extraction de survivants piégés dans les décombres. L’armée israélienne devait pour sa part envoyer tôt mercredi matin une délégation de 230 personnes, dont des médecins militaires et des ambulanciers, afin d’installer un hôpital de campagne. L’Union européenne, de son côté, a mobilisé 1185 secouristes et 79 chiens de recherche.

En ce qui concerne le côté syrien, le Canada, les États-Unis et les pays de l’Union européenne ont indiqué travailler avec leurs partenaires déjà présents sur place. Alors que l’unique point de passage à partir de la Turquie est bloqué, toute intervention directe avec Damas pose des problèmes diplomatiques.