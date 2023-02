Le Bureau du Québec à Toronto célèbre son cinquantième anniversaire

Le Bureau du Québec, première délégation provinciale hors Québec, souffle aujourd’hui ses 50 bougies. Ce qui était alors appelé la « Maison du Québec à Toronto » a ouvert ses portes le 8 février 1973, lors du premier mandat du premier ministre Robert Bourassa. La délégation a depuis pris de l’ampleur et assure encore à ce jour une mission principalement économique.

Les réflexions du Québec sur ses relations interprovinciales débutent dans les années 1950. Le chef libéral Georges-Émile Lapalme estime que le Québec a un rôle à l’égard de la « diaspora canadienne-française » semblable à celui qu’a la France par rapport à ses anciennes colonies. La francophonie est « agacée du vocabulaire », que certains accusent d’être impérialiste, note Marcel Martel, professeur d’histoire à l’Université York. Mais l’idée fait son chemin, et lorsque les libéraux sont élus en 1960, Lapalme, devenu ministre des Affaires culturelles, crée le Service du Canada français d’outre-frontières, d’où émerge l’idée des Maisons du Québec.

Le projet, qui avait alors pour but de nouer des liens avec les francophones en situation minoritaire, ne fait pas long feu, mais reprend vie en 1969 lorsque le Québec et l’Ontario signent une entente de collaboration, explique Marcel Martel. Le premier veut davantage dialoguer avec les autres provinces pour faire la promotion de sa langue. « Il fallait amener le Québec à avoir une dimension interprovinciale, explique Gil Rémillard, ministre des Affaires intergouvernementales de 1985 à 1994. Pour Bourassa, il était très important d’avoir des relations bien suivies avec l’Ontario. »

Le 18 janvier 1973, dans un discours prononcé devant l’élite torontoise à l’Empire Club, le premier ministre Robert Bourassa note que le pays ne sera pas l’oeuvre de gouvernements provinciaux « enfermés dans leurs régionalismes ». La Maison aura toutefois d’abord des objectifs économiques, comme en font foi les premiers mots du décret la créant : « ministre de l’Industrie et du Commerce » Et la mission se poursuit aujourd’hui. « Notre but, c’est d’aider les entreprises du Québec à exporter dans le reste du Canada », résume la cheffe de poste Catherine Tadros.

Opérations importantes

Dix-sept employés, dont Catherine Tadros, travaillent au Bureau du Québec à Toronto (BQT), l’une des 35 représentations du Québec à l’extérieur de ses frontières. Quatre de ces bureaux sont basés dans l’Ouest canadien. Et près de la moitié des employés relèvent d’Investissement Québec international et se consacrent au secteur de l’exportation, selon la cheffe de poste. C’est loin des débuts de la Maison, qui comptait deux personnes en 1974, dont le premier délégué officiel, Thomas Moorse, qui avait le titre de « conseiller économique ». « Le Québec est vivant et en santé », avait annoncé ce dernier dans une publicité publiée dans le Globe and Mail, en juillet 1973.

Catherine Tadros a connu presque uniquement les orientations d’un gouvernement caquiste : elle a été nommée en poste trois mois avant l’élection de François Legault. Ce dernier a donné comme mandat clair au Bureau de « faire augmenter les exportations du Québec vers l’Ontario et le reste du Canada », explique-t-elle. En 2021, l’Ontario achetait pour 43 milliards en biens et services au Québec, soit 25 fois plus que ce que la France achète au Québec. « Quarante pour cent des ventes du Québec hors de la province se font au Canada », affirme Mme Tadros.

Pourtant, au sein même du Bureau, on remarque souvent que les échanges économiques du Québec au Canada sont dans l’angle mort de certains Québécois. « Peut-être que dans les médias, on n’en parle pas autant. C’est plus exotique de parler de nos ventes en France ou en Asie, mais le commerce interprovincial est important », indique Catherine Tadros. L’intérêt des médias à l’égard du BQT était vraisemblablement plus grand à ses débuts. À titre d’exemple, en 1978, 200 journalistes et relationnistes ont participé à une « soirée québécoise » organisée par la délégation.

Mission culturelle

Bien que l’économie représente la priorité du BQT, ce dernier est aussi les yeux et les oreilles de la province en ce qui a trait à la mise en oeuvre du Plan d’action gouvernemental en francophonie canadienne, d’après Catherine Tadros. Le Bureau ne s’est donc pas complètement éloigné de la mission imaginée par Georges-Émile Lapalme. Selon la dernière version de la politique, publiée en 2021, il est responsable « de mobiliser les Québécois établis dans les autres provinces comme acteurs du rapprochement des francophones ».

De manière générale, l’Ontario et le Québec entretiennent aujourd’hui de bonnes relations. Selon l’ancien ministre Gil Rémillard, c’est notamment en raison de la création de la délégation québécoise à Toronto dans les années 1970. « La politique reflète souvent la personnalité des gens, explique l’ancien ministre québécois. Robert Bourassa était sensible [à l’idée de ce rapprochement]. »

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.