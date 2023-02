Rare lettre d’un espion de la Nouvelle-France condamné à être décapité

Un rare document de l’époque de la Nouvelle-France qui rend compte de la guerre de Sept ans était de nouveau annoncé dans une vente aux enchères qui doit se dérouler à Montréal le 8 février sous l’égide de la maison Iegor.

Il s’agit d’une lettre de Robert Stobo, l’un des témoins privilégiés du déclenchement de la guerre de Sept ans (1756-1763) qui entraînera la chute de la Nouvelle-France dans la foulée de la bataille des plaines d’Abraham. Le statut particulier de cet officier d’origine écossaise témoigne de la confusion entourant les débuts de ce conflit mondial. Cette guerre se joue non seulement en Amérique du Nord, mais également en Europe, en Inde et dans les Antilles.

Le document manuscrit a finalement été retiré du catalogue de la vente. « Il n’était pas question de le remettre en vente. Ce document était déjà annoncé lors d’une vente précédente. Il n’a pas été vendu. Et le vendeur l’a reprise », explique Martine de Saint-Hippolyte. Le document d’époque avait été retiré une première fois, faute d’avoir atteint son prix de réserve. Le document était estimé valoir entre 20 000 et 30 000 $.

Des hommes de Washington

En 1754, Stobo fait office d’ingénieur au sein d’un détachement de miliciens de la Virginie patrouillant à la limite des empires coloniaux français et britannique. Le 3 juillet, la troupe obéit aux ordres du colonel George Washington, le futur président américain. Ces combattants sont capturés dans l’enceinte du fort Necessity par une armée française commandée par le capitaine Louis Coulon de Villiers, un Canadien natif de Verchères.

En déposant les armes, les hommes de Washington obtiennent un laissez-passer vers la Virginie. Les termes de leur capitulation sont garantis par la remise d’« otages » aux vainqueurs, soit les capitaines Jacob Van Braam et Robert Stobo. Les deux captifs sont amenés au fort Duquesne, dans ce qui deviendra la ville de Pittsburgh après la conquête britannique.

Stobo profite de son séjour dans cet avant-poste de la Nouvelle-France pour tracer un plan détaillé de 36 sur 21 centimètres indiquant les points faibles de l’enceinte fortifiée. Ce document, daté du 28 juillet 1754, est accompagné d’une lettre au gouverneur virginien, Robert Dinwiddie. Stobo remet le tout au guerrier delaware Shingas. Celui-ci s’empresse de franchir les Appalaches pour livrer son précieux colis aux autorités britanniques.

Le plan signé par Stobo est retrouvé l’été suivant, à quelques kilomètres seulement du fort Duquesne, parmi les papiers ensanglantés du général britannique Edward Braddock. L’armée de Braddock a été écrasée par un détachement franco-autochtone au combat de la Monongahela du 9 juillet 1755. Robert Stobo se trouve alors à Québec, à un millier de kilomètres du champ de bataille. L’otage circule librement dans les rues de la capitale de la Nouvelle-France, dans l’attente d’un échange de prisonniers qui tarde à venir. La découverte de son méfait entraîne sa mise au cachot pour « lèse-majesté » !

C’est dans ce contexte que Joseph Perthuis, du Conseil supérieur de la Nouvelle-France, réalise une copie au propre de la lettre originale de Stobo. Le document, daté du 30 septembre 1755, est ensuite signé par le gouverneur de la colonie, Pierre de Rigaud de Vaudreuil, et par l’intendant François Bigot qui certifient que le transcripteur « parloit anglois et qu’il le traduisoit parfaitement ». L’un des duplicatas de cette lettre s’est frayé un chemin jusqu’à la maison Iegor. La maison des enchères ne dévoile pas le nom des propriétaires des objets qui lui sont confiés.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ne s’est pas montrée intéressée à acquérir le document. Une copie de la même lettre est déjà dans la collection des Archives nationales à Montréal. « Cette lettre fait partie d’un dossier contenant plusieurs archives sur l’affaire Stobo, dont le plan du fort Duquesne absent du document mis en vente », signale BAnQ au Devoir. Par ailleurs, les archives de l’Université de Pittsburgh « détiennent également une version de la lettre avec plan », indique BAnQ. Cela pourrait expliquer le manque d’entrain des collections publiques à acheter ce document d’époque.

Condamné à être décapité

Transféré à Montréal, Robert Stobo comparaît en octobre 1756 devant un conseil de guerre présidé par Vaudreuil lui-même. L’espion, épuisé par les interrogatoires incessants, passe aux aveux en présence de sa lettre compromettante. Il est condamné à la décapitation le 8 novembre suivant. Le malheureux échappe toutefois à la hache du bourreau en raison de l’ambiguïté de son statut d’otage d’une guerre qui n’a pas encore été déclenchée au moment où il a tracé le plan du fort Duquesne.

Le sursis d’exécution imposé par Versailles permet à Stobo de regagner son cachot de Québec, dont il s’évadera à trois reprises. La dernière tentative du 1er mai 1759, menée à partir de la digue du palais de l’intendant, sera la bonne. L’aventurier peut ainsi rejoindre le corps expéditionnaire britannique du général James Wolfe qui assiégera la capitale à compter de la fin juin.

En septembre 1760, Robert Stobo entre dans Montréal après la reddition générale du Canada, ce qui lui permet de revoir la ville où il avait été condamné à mort quatre ans plus tôt ! Le capitaine d’infanterie se suicidera en Angleterre dix ans plus tard, non sans avoir laissé un récit de ses « aventures extraordinaires ».