Quoi surveiller aujourd’hui ?

Aide d’urgence pour les organismes communautaires

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, et la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, sont à Montréal ce matin. Elles annoncent une aide d’urgence pour les organismes communautaires qui travaillent avec les nouveaux arrivants en situation de précarité. Il y a deux semaines, ces organismes ont lancé un cri du coeur aux gouvernements, affirmant qu’ils n’ont plus les ressources nécessaires pour aider les demandeurs d’asile.