Ralentissements au CIUSSS de l’Estrie à cause du froid

Le froid glacial des derniers jours a donné du fil à retordre au CIUSSS de l’Estrie-CHUS : des bris de tuyauterie ont forcé plusieurs établissements à se réorganiser pour continuer à offrir des services aux patients.

Les bris de tuyaux, de gicleurs ou de système de chauffage, dont certains ont causé des dégâts d’eau importants, ont débuté samedi matin. Dans la dernière semaine, la température a descendu jusqu’à -48 oC en Estrie. « Le bris principal a été à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sherbooke », explique Annie-Andrée Émond, du service des communications du CIUSSS. Deux bris de gicleur ont forcé un ralentissement des activités.

« Il y a eu une infiltration d’eau et on a dû fermer une partie des urgences, poursuit-elle. Pour compenser, on a ouvert une unité exceptionnelle d’urgence à un autre niveau de l’hôpital, et on a réussi à maintenir les urgences ouvertes. »

Mme Émond précise que les ambulances ont été détournées pendant « quelque temps » puisque les urgences n’étaient pas « efficaces à 100 %. »

Des travaux d’assèchement et de déshumidification sont en cours. La situation devrait être rétablie dans « plusieurs jours, voire une semaine », affirme Mme Émond. « On demande aux gens d’utiliser les urgences de façon judicieuse. La situation est au ralenti, en ce moment. »

D’autres établissements ont été touchés par la vague de froid. Il s’agit de l’hôpital Fleurimont et du CHSLD D’Youville, dont la cafétéria devra être fermée pour quelques jours. « Mais la cuisine a été épargnée, donc on peut continuer à servir les repas », précise Mme Émond. L’hôpital de Granby, partiellement touché, a dû reporter les rendez-vous de quelques patients dans des cliniques externes. Deux autres CHSLD ont également été victimes de « bris mineurs. »

Puisque la centrale téléphonique du Guichet d’accès à la première ligne (GAP) a été inondée, une partie des effectifs a été relocalisée en télétravail. « Il y a donc un ralentissement de la réponse téléphonique à notre GAP », ajoute Mme Émond.

Il s’agit de la première fois dans l’histoire récente du CIUSSS qu’autant d’établissements sont victimes de bris d’équipement en raison d’une vague de froid.