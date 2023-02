Quoi retenir de la fin de semaine ?

Le Canada déploie un avion militaire de patrouille en Haïti

Le Canada a déployé un avion militaire de patrouille terrestre et maritime en Haïti afin d’appuyer les efforts pour perturber les activités des gangs en Haïti, ont déclaré la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un communiqué publié dimanche.

« Cet avion de patrouille canadien fournira une capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour renforcer les efforts visant à établir et à maintenir la paix et la sécurité pour le peuple haïtien. L’aéronef CP-140 a déjà été déployé dans la région et opère actuellement au-dessus d’Haïti. Il restera dans la région pendant un certain nombre de jours », précise le communiqué.

Le Canada a déjà fourni plus de 98 millions de dollars en aide internationale pour répondre aux besoins fondamentaux et urgents de la population haïtienne, peut-on lire dans le document. Ottawa a aussi imposé des sanctions à des personnes, notamment parmi l’élite haïtienne, soupçonnées de soutenir les bandes criminelles lourdement armées.