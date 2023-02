La vague de froid laisse place à des temps plus doux

Les températures glaciales qui ont frappé Montréal et le reste de la province dans les derniers jours n’avaient pas été atteintes depuis 1994.

L’épisode de froid extrême a duré de jeudi soir à samedi après-midi, faisant descendre la température jusqu’à -29 oC, vendredi matin, à l’aéroport de Montréal. « À ce temps-ci de l’année, la normale est de -5 oC le jour et de -14 oC la nuit », note Catherine Vallières, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada. À Montréal, le refroidissement éolien a atteint -43. Les températures n’ont cependant pas fracassé les records de froid historique de la province.

Mme Vallières note que la vague de froid a affecté tout le Québec, mais c’est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a été l’une de celles les plus durement éprouvées. « Le refroidissement éolien a atteint les -50, et les vents étaient d’autant plus soutenus, entre autres à Roberval et à Bagotville », ajoute-t-elle.

De son côté, Hydro-Québec a atteint son record absolu de demande d’électricité vendredi. La Société d’État a indiqué dans un tweet que vers 17 h 30, la demande a atteint 42 700 mégawatts dans la province, ce qui a pulvérisé le record précédent, établi en janvier 2022. Une forte consommation d’électricité a également été constatée samedi matin.

Quelques pannes d’électricité ont eu lieu pendant la vague de froid, mais leur nombre est demeuré minime. Environ 17 000 usagers ont perdu le courant samedi, et 6000 demeuraient dans cette situation dimanche, en milieu d’après-midi.

Retour des temps doux

L’épisode de froid maintenant terminé, des températures « très douces » sont à prévoir cette semaine au Québec. Elles devraient se situer sur la normale de saison, et même au-dessus.

« Mardi soir, il va y avoir un creux dépressionnaire, donc de la neige fondante, voire de la pluie, explique Mme Vallières. On va revoir cette semaine des températures qui vont passer au-dessus du point de congélation. » Des températures allant jusqu’à 3 oC sont prévues au courant de la semaine, à Montréal.