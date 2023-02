Si vous les avez manqués

Balado | Les traumavertissements sont-ils plus nuisibles qu’efficaces?

Au cours des dernières années, on a pu voir une explosion des recours aux traumavertissements, ou « trigger warnings », dans le but d’éviter à des auditoires vulnérables de revivre leurs épisodes traumatiques. On les voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans la foulée de dénonciations d’actes troublants, mais ils sont aussi accolés à des contenus destinés à de plus grands publics pour ménager certaines sensibilités. Pourtant, une méta-analyse d’études récentes conclut que, même si les intentions derrière leur utilisation sont louables, les traumavertissements restent inefficaces.