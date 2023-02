Les stations de ski et les activités hivernales sont mises sur la glace

La vague de froid qui sévit au Québec depuis jeudi soir force les adeptes de skis et d’autres activités hivernales à reconsidérer leurs plans des prochains jours. Plusieurs stations de ski demeureront fermées jusqu’à samedi, et certains événements, notamment dans le cadre du Carnaval de Québec et du Bal de Neige d’Ottawa-Gatineau, ont été reportés.

Les régions de l’Estrie, des Laurentides et de la Capitale-Nationale sont les plus touchées par les fermetures de centres de ski. Plusieurs stations qui ferment expliquent que leur décision a été prise en fonction de l’avertissement de « froid extrême » émis par Environnement Canada, en vigueur pour toutes les régions du sud de la province vendredi.

Capitale Nationale

C’est le cas de la station Stoneham, près de Québec, qui a annoncé sur Facebook qu’elle fermerait ses pistes pour toute la journée de vendredi et qu’elle suivrait « de près les prévisions météo pour la journée de samedi afin de préparer le plan d’opération en concordance ». Les cours de l’« École de glisse » du samedi sont toutefois déjà reportés au 11 mars.

Le Mont-Sainte-Anne, une propriété de Resorts of the Canadian Rockies (RCR), le même exploitant que Stoneham, a publié exactement le même message. Le Massif de Charlevoix a partagé un avis similaire et ne fait état d’aucune fermeture en fin de semaine pour le moment, étant donné que « la température s’annonce plus clémente pour samedi et dimanche ».

Estrie

En Estrie, la station Bromont indique qu’elle fermera ses portes jusqu’à samedi, 10 h, et que ses cours du samedi ont été reportés au 4 mars. L’événement Après-ski où Jay Scott et Koriass devaient se produire sur scène, a quant à lui été reporté au 25 février. Le mont Owl’s Head, près du lac Memphrémagog, sera fermé au moins jusqu’à dimanche matin.

Laurentides

Le Sommet Olympia, dans les Laurentides, fermé depuis vendredi, fermera aussi ses pistes pour toute la journée de samedi, ainsi que le Sommet Gabriel et la station Chanteclerc, entre autres. Le Mont Blanc, également fermé depuis vendredi, ouvrira quant à lui « progressivement » samedi matin et annulera certains cours.

Les deux centres les plus importants des Laurentides, la Station Mont Tremblant et le Sommet Saint-Sauveur, demeurent quant à eux ouvert avec des horaires modifiés.

Changements au Carnaval de Québec

Même si on est habitué d’y participer en période de grand froid, le plus grand festival hivernal au monde a aussi dû modifier sa programmation dans ces circonstances exceptionnelles.

La soirée d’ouverture « Électro Frette » qui devait se tenir vendredi a été déplacée à dimanche, à 19 h. La direction de l’événement affirme toutefois que les activités régulières démarreront tout de même, dès samedi, à 10 h, sur les trois sites principaux.

Diverses activités extérieures partout au Québec pourraient également connaître des perturbations. À Gatineau et à Ottawa, toutes les animations extérieures prévues dans le cadre du Bal de neige ont été remises à plus tard ou annulées.

À Montréal, le festival Igloofest n’a pas modifié son horaire. « Fallait ben qu’on batte un record de froid pour notre 15e anniversaire ! Aujourd’hui, vous assisterez à l’événement Igloofest le plus froid ever », indique l’organisation, sur sa page Facebook. On recommande de s’habiller « comme le bonhomme Michelin » pour bien profiter du festival.