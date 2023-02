Froid polaire

À vos cagoules, foulards, tuques et bottes chaudes : une vague de froid polaire s’abattra vendredi sur le Québec. La température ressentie pourrait descendre jusqu’à -40 °C à Montréal et jusqu’à -50 °C dans les régions plus au nord.

Selon André Cantin, météorologiste pour Environnement Canada , « des vents aussi vont être présents » — les rafales pourraient atteindre les 60 km/h. Transports Québec doit préciser en matinée quelles actions seront mises en place pour assurer la sécurité du réseau routier.

Un tel froid mordant peut causer des engelures en quelques minutes : le Carnaval de Québec a d’ailleurs décidé de reporter son ouverture à samedi.