PKP en Cour suprême ?

Un différend entre l’ancien chef du Parti québécois et homme d’affaires Pierre Karl Péladeau et le Directeur général des élections du Québec pourrait poursuivre son chemin jusqu’à la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal du pays doit dévoiler en matinée s’il compte entendre l’affaire qui remonte à 2018.

M. Péladeau, qui conteste la constitutionnalité de certains articles de loi, pourrait se voir forcer d’annuler de nombreux contrats publics de Québecor.