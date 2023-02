Un froid polaire soufflera sur le Québec

Après un mois de janvier plutôt doux et neigeux, février s’amorce avec un froid polaire.

La température chutera drastiquement dans la nuit de jeudi à vendredi partout au Québec. La température ressentie pourrait descendre jusqu’à -40 °C à Montréal et jusqu’à -50 °C dans les régions plus au Nord.

« Ce qui est particulier cette fois-ci, c’est que non seulement la masse d’air va être extrêmement froide, mais des vents aussi vont être présents. C’est plutôt rare », note le météorologiste pour Environnement Canada, André Cantin. La vitesse du vent oscillera ainsi entre 30 et 60 km/h.

Cette combinaison de froid et de vent frôlera les records de température négative pour cette période de l’année.

La Ville de Montréal voit venir le coup et ouvre deux haltes temporaires d’urgence pour les itinérants.

Après la nuit de vendredi, la plus froide de l’hiver à ce jour, le mercure remontera progressivement. Le sud du Québec restera congelé samedi avec des températures entre -25 °C et -30 °C, mais avec des vents plus faibles que la veille.

La vague de froid s’estompera par la suite et le thermomètre devrait indiquer environ -5 °C ce dimanche. La semaine prochaine débutera par une petite bordée de neige.

Ce début de février glacial tranche avec le mois de janvier très doux. Environnement Canada a enregistré une température moyenne environ 5 degrés au-dessus des normales de saison. Les tempêtes successives de janvier ont cependant laissé derrière elles presque un mètre de neige dans le sud du Québec, soit près du double de la moyenne historique.