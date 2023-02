Montréal ouvre deux haltes chaleur temporaires pour les itinérants

Alors que la métropole se prépare à une vague de froid extrême dans les prochains jours, la Ville de Montréal ouvre deux ressources temporaires d’urgence pour les itinérants.

Située au Y des femmes dans Ville-Marie, la première halte chaleur a ouvert ses portes mardi soir. La seconde sera accessible jeudi soir au Centre du Plateau, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ces deux ressources seront ouvertes de 20 h à 9 h jusqu’à dimanche, moment prévu de la fin de la période de froid extrême.

La Ville et ses partenaires du réseau de la santé et les organismes communautaires promettent d’assurer une surveillance sur le terrain en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les membres de l’Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) afin d’accompagner les personnes en situation d’itinérance qui auront besoin de prendre un répit du froid extrême.

« En vue du froid, on veut garantir à tout le monde une place. L’idée, c’est de ne laisser personne derrière », a indiqué Valérie Plante mercredi matin, à l’occasion de la séance du comité exécutif. « Les refuges sont administrés par des organismes communautaires. La Ville de Montréal les soutient. Le financement et le nombre de lits dépendent de la volonté et des cibles mises par le gouvernement du Québec. La Ville de Montréal est toujours là en support. »

La Ville précise que quelque 1600 places sont disponibles dans les refuges et haltes chaleur montréalais cet hiver.