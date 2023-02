Le coup d’État au Myanmar, deux ans plus tard

Le 1er février 2021, l’armée myanmaraise arrête la cheffe du gouvernement Aung San Suu Kyi pour préserver la « stabilité » de l’État, trois mois après qu’elle eut remporté haut la main des élections. Deux ans plus tard, le Myanmar est plongé en plein chaos et la junte poursuit sa quête de légitimité.

Le gouvernement militaire souhaite tenir des élections multipartites « libres et équitables » avant août, mais plusieurs organisations, dont l’ONU, s’inquiètent que ce scrutin n’« alimente une plus grande violence ». Mardi, le Canada, de concert avec les États-Unis et le Royaume-Uni, a imposé des sanctions économiques à six responsables myanmarais et à trois entreprises d’État.