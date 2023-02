Du nouveau au «Devoir»

S’il y a un constat indéniable autour duquel les médias gravitent depuis des années, c’est que ce merveilleux univers est en constante transformation. La fermeture imminente de l’imprimerie du Journal de Québec, où nos éditions papier destinées au marché de Québec et de l’est du Québec sont imprimées, nous force à revoir nos manières de faire. Afin de pouvoir produire l’ensemble de nos éditions papier chez notre imprimeur situé à Mirabel et de permettre le temps de transport des exemplaires destinés au marché de l’est du Québec, notre heure de tombée sera avancée. Les changements touchent principalement l’organisation du travail et n’auront pas d’impact sur notre couverture des événements, qui ne sera pas réduite par ce nouvel horaire interne. Comme c’est déjà le cas actuellement, les actualités de fin de soirée se retrouveront sur notre site Web et notre application mobile.

Voilà belle lurette que les plateformes numériques du Devoir permettent de couvrir l’actualité en continu et de diffuser notre contenu original. Nous poursuivons donc ce virage en continuant d’offrir une édition papier qui propose le meilleur de ce que nous sommes : des nouvelles exclusives, des « récits d’impact », de l’analyse et de l’opinion, de la profondeur sur les actualités du moment. Des retouches apportées à notre maquette vous permettront de retrouver dès aujourd’hui en page A 2 un condensé de l’essentiel de la journée de la veille, sous forme de résumé.

J’en profite pour annoncer l’embauche officielle comme caricaturiste d’Éric Godin, que nos lecteurs côtoient déjà depuis 2019, année où il a commencé à collaborer au journal. M. Godin a collaboré à Voir, à Radio-Canada, à La Presse, à Reader’s Digest et à l’ONF, entre autres maisons qui ont accueilli son talent. Sculpteur, peintre, auteur, illustrateur et dessinateur éditorial, cet artiste multidisciplinaire est aussi le cocréateur à la télévision du dessin animé Bébéatrice et du Petit Laurent illustré.

Nous ouvrons aussi nos pages et nos plateformes à un nouveau chroniqueur, François William Croteau, ancien maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et aujourd’hui directeur principal, stratégie et innovation, chez Innovitech, entre autres activités. Au Devoir, il signera une chronique portant notamment sur l’innovation dans les villes, sur la participation citoyenne et sur les capacités des collectivités à s’adapter à la crise climatique. À notre équipe d’enquête, composée d’Améli Pineda et de Stéphanie Vallet, s’ajoutera Ulysse Bergeron, dont le talent de reporter a déjà permis de produire de grandes enquêtes. Bonne lecture !

Marie-Andrée Chouinard

Rédactrice en chef