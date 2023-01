Appel à réduire la paperasse pour les médecins au pays

Les médecins québécois s’en plaignent, tout comme leurs collègues ailleurs au Canada : la paperasse et les tâches administratives superflues sont trop nombreuses et les empêchent de soigner des patients. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) leur donne raison. Selon ses estimations, les médecins du Canada consacrent à ces activités 18,5 millions d’heures par année, soit l’équivalent de 55,6 millions de consultations médicales par année.

Dans un rapport dévoilé lundi, la FCEI lance un appel aux gouvernements des provinces et des territoires afin qu’ils éliminent la paperasse et les tâches administratives « superflues » des médecins. Si ces dernières étaient abolies ou confiées à d’autres professionnels, environ 13,2 millions de consultations médicales supplémentaires pourraient être offertes chaque année au Québec, selon la FCEI.

Le regroupement de PME reconnaît que la réduction du fardeau administratif des médecins est « loin de constituer une panacée » pour les systèmes de santé canadiens. Mais en diminuant de seulement 10 % ces tâches superflues, « les provinces et territoires pourraient réduire la fatigue et l’épuisement professionnel chez les médecins, améliorer la qualité des soins et faire un gain de temps équivalant à 5,5 millions de consultations par année » à l’échelle du pays, calcule-t-il.

18,5 millions Selon les estimations de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, c’est le nombre d’heures que les médecins canadiens consacrent à la paperasse et aux tâches administratives chaque année.

Les auteurs du rapport basent leurs estimations sur une étude menée en 2020 en Nouvelle-Écosse. À partir des données néo-écossaises, ils extrapolent les chiffres des autres provinces — en supposant « des conditions de travail et des tâches administratives relativement comparables ».

En Nouvelle-Écosse, les médecins consacrent plus d’une journée par semaine (10,6 heures) à du travail administratif, indique l’étude menée en 2020. Selon les participants à l’enquête, 62 % de ces tâches sont nécessaires, mais 38 % sont superflues, c’est-à-dire qu’elles pourraient être effectuées par d’autres personnes (24 %) ou être éliminées (14 %).

Devant ces chiffres, le gouvernement néo-écossais a entrepris de faire le ménage dans la paperasse des médecins. D’ici la fin de 2023, il s’est engagé à réduire de 50 000 heures le temps consacré par les médecins à des tâches administratives inutiles. Plus d’une douzaine de mesures ont été mises en place, comme la simplification de formulaires, tels que les demandes pour des médicaments d’exception.

Au Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) souhaite qu’un comité de travail sur la paperasse soit formé très prochainement. « On va transmettre aujourd’hui ou demain une demande officielle au ministre Christian Dubé pour qu’on s’assoie ensemble et qu’on essaie de trouver des solutions », dit le directeur des affaires publiques, Jean-Pierre Dion.

13,2 millions C’est le nombre de consultations médicales supplémentaires qui pourraient être offertes chaque année au Québec si la paperasse et les tâches administratives « superflues » des médecins étaient abolies ou confiées à d’autres professionnels, estime la FCEI.

La FMOQ témoignera mardi en commission parlementaire lors des consultations sur le projet de loi 3 portant sur les renseignements de santé et de services sociaux. Dans le mémoire qu’elle déposera, elle fait état d’un sondage mené il y a un an auprès de 2248 médecins omnipraticiens. « Les résultats indiquent que 24,25 % de la charge de travail des médecins de famille serait consacrée à du travail administratif, est-il écrit. On parle ici par exemple de 9,7 heures par tranche de 40 heures de travail […] Ces activités sont beaucoup trop accaparantes et se font au détriment du travail clinique. »

La FMOQ énumère dans son mémoire les nombreux formulaires que doivent remplir les médecins : assurance invalidité pour salaire, assurance pour hypothèque, assurance pour prêt personnel, assurance pour voyage, assurance vie, permis de conduire, etc.

Le syndicat de médecins dit vouloir travailler de pair avec Québec pour réviser les formulaires des organismes publics et effectuer ensemble des démarches auprès des assureurs.