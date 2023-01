Quoi retenir de la fin de semaine ?

Commémoration à la mosquée de Québec

Le sixième anniversaire de l’attentat perpétré contre la grande mosquée de Québec a été souligné ce dimanche, en présence du premier ministre canadien, Justin Trudeau. En l’absence de François Legault, c’est la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, qui ont représenté le gouvernement du Québec.

La commémoration s’est déroulée, pour la toute première fois cette année, dans la salle de prière de la grande mosquée, entre 17 h 30 et 18 h 30. Ce retour à la salle de prière pour honorer la mémoire des victimes est « très significatif », selon le comité organisateur.

Pour rappel, le 29 janvier 2017, un jeune homme sans histoire est entré dans la mosquée à l’heure de la prière et a ouvert le feu. Le carnage a fait six morts et une vingtaine de blessés. Ce soir-là, Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane et Aboubaker Thabti sont tombés sous les balles du tireur. Ils ont laissé derrière eux leurs femmes et 17 orphelins.