Une chicane de village dans le vortex Facebook

La nature polarisante des médias sociaux parvient sans peine à diviser les États-Unis et ses 330 millions d’Américains. Or, qu’arrive-t-il lorsque Facebook crée une fracture dans un village du Québec de 400 âmes ? La localité de Grosses-Roches, en Gaspésie, a récemment fait l’expérience d’un feu alimenté en ligne… jusqu’à faire exploser le baril de poudre.

Tout, pourtant, invite à la tranquillité dans ce village niché entre Matane et Les Méchins. Grosses-Roches a semé ses maisons le long de la 132 entre fleuve et collines, dans un décor où la nature semble avoir cédé une petite place aux humains pour qu’ils viennent s’enraciner et l’admirer.

À lire aussi LES AUTRES TEXTES DU DEVOIR DE CITÉ

Le quotidien des Rochelois défile sur une page Facebook propre à la communauté. Les tricoteuses s’invitent à l’atelier hebdomadaire. La chorale diffuse quelques chansons en amont du concert de Noël. Le magasin général annonce ses promotions pour attirer la clientèle.

La page rassemble des gens qui ont à coeur leur village et qui partagent la fierté de l’habiter. C’est un lieu d’échanges et d’entraide parfois devenu, au cours des derniers mois, un théâtre d’insultes.

« Tu peux bien oublier ça, ton “osti” de compost », écrivait une citoyenne au maire, Jonathan Massé, venu annoncer en octobre l’arrivée imminente du bac brun au village.

Cet accueil froid réservé au compostage a servi de prélude à une autre controverse qui a secoué la communauté au cours des derniers mois, soit la conversion de l’école abandonnée depuis une dizaine d’années. Les débats autour du projet envisagé par la mairie furent par moments vifs, souvent cordiaux, mais aussi, parfois, trempés dans le vitriol numérique.

Au cours des derniers mois, Facebook a contribué à creuser, publication après publication, les fractures économiques, sociales et générationnelles latentes au village. Celles-ci ont culminé un soir de janvier, lors d’une séance particulièrement houleuse du conseil municipal, qui a vu, entre autres, le maire brandir une poursuite en diffamation au nez de sa prédécesseure et une citoyenne rugir un « ta gueule, le nouveau » en pleine assemblée.

« S’encroûter plutôtque s’endetter »

Grosses-Roches est un petit coin de paradis aux prises avec un grand déclin. En 2018, le village figurait au triste palmarès des 20 localités les plus dévitalisées du Québec. Cette même année, le revenu médian de ses habitants atteignait à peine à 23 000 $. Le village vieillit aussi : l’âge moyen, selon le dernier recensement, était de 56 ans.

Plusieurs, au village, croient qu’il faut développer des services pour attirer de nouveaux habitants et faire tourner la roue de l’économie. C’est notamment l’opinion du maire en place, qui envisage de remettre l’école en état pour valoriser son immense terrain, installer un centre communautaire et donner un hôtel de ville digne de ce nom au village. Pour le moment, les bureaux administratifs se trouvent, à défaut de locaux adéquats, dans la résidence privée de la directrice générale.

La priorité des nouveaux arrivants, c’est d’attirerdu nouveau monde. Plus il y aura d’habitants, moins le fardeau fiscal sera élevé.En même temps, il y a une population plus vieillissante qui dit : « nous étions bien, pourquoi vous venez tout chambouler ? »

Tout le monde souhaite revitaliser le village, mais certains ne veulent pas le faire à n’importe quel prix. Le fardeau fiscal pèse lourd sur la petite population, et la dernière hausse de taxes foncières particulièrement élevée, à 14 %, a laissé un arrière-goût amer à certains.

Derrière le comptoir de son magasin général, Pierre Lafontaine a pu observer les différentes positions au village. « La priorité des nouveaux arrivants, explique-t-il au Devoir, c’est d’attirer du nouveau monde. Plus il y aura d’habitants, moins le fardeau fiscal sera élevé. En même temps, il y a une population plus vieillissante qui dit : “nous étions bien, pourquoi vous venez tout chambouler ?” »

L’arrivée de nouveaux arrivants aux poches souvent bien garnies soulève la méfiance des habitants d’origine qui, parfois, n’ont qu’une petite pension pour boucler leur fin de mois. La peur légitime que la conversion de l’école creuse un gouffre financier dans les coffres du village a commencé à nourrir la machine à rumeur sur les médias sociaux. Certains chiffres ont commencé à circuler : le projet du nouveau maire allait coûter au moins 1,4 million de dollars, soit autant que le budget annuel de Grosses-Roches.

« Si ce projet arrive, les taxes vont augmenter, plus personne ne va s’installer [et] Grosses-Roches va tomber dans l’oubli », s’inquiétait une première internaute, pendant qu’une deuxième concluait ainsi « mieux vaut s’encroûter que s’endetter ». Une troisième voyait déjà l’impôt foncier augmenter de « 500 à 600 $ par année » si le village s’aventurait dans la « folie » du maire.

Ce dernier est catégorique : parmi tous les scénarios étudiés, aucun ne fait bondir les taxes de la sorte. « Tout ce qui a circulé sur Facebook a grandement envenimé le débat et contribué à une désinformation assez grande de la population », déplore Jonathan Massé. Il précise que le projet envisagé par son administration demeure embryonnaire : les études sont en cours pour déterminer sa viabilité et, surtout, sa facture.

« Le baril a explosé »

Malgré l’absence de données finales, un groupe a cristallisé une opposition tous azimuts sur Facebook.

« C’est à peu près seulement ces opposants que nous entendons en ligne et qui dévient tous les débats de façon totalement grotesque ou agressante, souligne le maire. Ils font même passer le village pour un endroit pas du tout accueillant pour les nouveaux arrivants. Il y a des gens qui croient que si tu n’es pas né au village, tu n’es pas un vrai Rochelois et que ton opinion compte moins. »

L’appréhension alimentée en ligne a eu des répercussions bien réelles à Grosses-Roches. Une pétition a circulé dans le village pour tuer dans l’oeuf la conversion de l’école, signée par la moitié de la population. Deux conseillers n’ont pas attendu non plus le résultat des études pour se cabrer et opposer une fin de non-recevoir au projet.

« C’est triste, c’est très triste, affirme la conseillère de longue date Pâquerette Coulombe. Les gens sur les réseaux sociaux transforment ce qui se dit, ce qui s’écrit, et il y a beaucoup de monteurs de tête. Sur Facebook, certains encourageaient des dérapages. »

Elle déplore que les gens ne se présentent plus aux séances du conseil et se contentent de se former leur opinion en ligne. « Ça divise la population. C’est correct que les gens soient pour ou contre, le problème c’est que certains campent sur leur position sans avoir l’heure juste. C’est vraiment dommage. »

Un mouvement, lui aussi alimenté par les médias sociaux, a incité les opposants à se présenter à la séance du conseil du 16 janvier. Ce soir-là, selon quatre comptes rendus recueillis par Le Devoir, des mois de bouillonnement sur Facebook ont fini par éclater : des « Néo-Rochelois » ont essuyé des huées, une citoyenne a eu des mots malheureux à l’endroit d’un autre, tandis que l’ancienne mairesse, elle aussi engagée dans la mêlée pour désavouer le projet, a insinué que son remplaçant orchestrait une campagne d’appels anonymes à son endroit pour l’intimider.

« Ç’a été comme un pétard à mèche, résume Pierre Lafontaine du magasin général. Quand il y a eu une assemblée, le baril a explosé. » Depuis, assure-t-il, « ça s’est calmé, et les gens ont commencé à respirer par le nez. » Sur Facebook, c’est aussi le silence radio, depuis cette séance de janvier.

Un fléau répandu

La tempête qui a soufflé sur Grosses-Roches balaie aussi d’autres municipalités, assure le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers.

« Sur les médias sociaux, il y a régulièrement des dérapages, observe-t-il. Il ne faut pas que les élus deviennent des punching bags en ligne parce que leurs décisions ne font pas l’affaire de tous les citoyens. Ça peut embarquer rapidement beaucoup de gens si personne de bon sens ne met un frein aux dérives. »

Selon lui, les réseaux sociaux contribuent de plus en plus à décourager les gens de se lancer en politique. « Oui, des élus jettent l’éponge à cause du climat sur Facebook et Twitter. » Régulièrement, des élus déplorent la haine et les menaces qui se déversent à leur endroit sur les médias sociaux. L’ancien maire de Mont-Royal Philippe Roy, et l’ancienne conseillère de Verdun Marie-Eve Brunet Kitchen ont tous deux cité la toxicité des médias sociaux parmi les raisons qui les ont écoeurés de la vie politique. Ils ne sont que deux exemples parmi beaucoup d’autres.

Dans le village de Grosses-Roches, tout le monde, désormais, veut sortir de ce « mauvais chapitre », selon Pâquerette Coulombe. « Ç’a laissé une plaie énorme dans notre petite communauté », note-t-elle. Le village en ressort avec quelques ecchymoses : des amitiés gâtées, un climat dégradé et une réputation ternie, selon les témoignages recueillis.

« Je ne sais pas comment nous allons guérir de ça », poursuit la conseillère. Son espoir ? « Que ça passe, tout simplement. »

Elle, du moins, tente de tourner la page en quittant celle consacrée au village sur Facebook. « J’ai débarqué, conclut-elle. Je ne veux plus rien savoir. »