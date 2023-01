Vague de froid sur l’ensemble du Québec

Une vague de froid déferlera sur le Québec dès dimanche et devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine. Des avertissements de froid extrême sont en vigueur pour plusieurs régions de la province.

« Ça commence plus au nord et ça descend vers le sud, pour possiblement affecter Montréal », confirme en entrevue la météorologue chez Environnement Canada Katarina Radovanovic. Les régions pour lesquelles un avertissement de froid extrême est déjà en vigueur sont Chibougamau et le Nord-du-Québec. L’Abitibi et le Saguenay-Lac-Saint-Jean devraient également être particulièrement touchés par cet épisode de froid pendant la semaine.

« À Montréal, les températures pourraient descendre jusqu’à moins 20o le matin pour plusieurs jours, et on pourrait aller chercher du moins 25o tôt vendredi », poursuit la météorologue. Dans le sud du Québec, les températures les plus basses devraient être atteintes vers la fin de la semaine.

Plusieurs régions du pays sont touchées par des vagues de froid, dont le Manitoba. Un refroidissement éolien de près de moins 40 est prévu à Winnipeg pour la fin de semaine et le début de la semaine prochaine. Une partie de la Saskatchewan et le nord de l’Ontario sont également touchés par un refroidissement d’importance.