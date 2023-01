Si vous les avez manqués

Raciste, moi! Voyons donc…

Le racisme est une plaie sous bien des latitudes. On le voit souvent exploser dans des manifestations et à pleins réseaux sociaux. Plus souvent embusqué avant de se pointer sans crier gare. Reste que le sujet demeure délicat à aborder chez nous. « Ça ne touche qu’une minorité ! » « N’allez surtout pas complexer les Québécois en les traitant de racistes ! » « C’est plus grave aux États-Unis et ailleurs ! » Ou, avec un ton méprisant et sans appel : « Maudit woke ! » Trop facile ! L’empêcheur de tourner en rond, qui tend ce miroir trouble à une partie des siens, en essuie des belles.