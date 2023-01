Quatre jeunes arrêtés pour une attaque sauvage près d’une école de Montréal-Nord

Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a arrêté jusqu’à maintenant quatre jeunes de 16 à 19 ans en lien avec une agression sur deux élèves survenue lundi, sur le terrain d’une école secondaire de l’arrondissement de Montréal-Nord.

Ce jour-là, vers 16 h 20, un conflit a éclaté à la sortie des classes.

Deux élèves de l’école Calixa-Lavallée âgés de 16 ans sont agressés à l’extérieur : un est même frappé avec un marteau. Il a été conduit d’urgence à l’hôpital afin d’y faire traiter ses blessures. Il est désormais hors de danger, selon la police.

Les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée des policiers.

Les arrestations ont été faites au cours des deux derniers jours, indique le SPVM.

Un suspect âgé de 17 ans a été arrêté mercredi et a comparu jeudi devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Il fait face à des chefs d’accusation de voies de fait armées, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et de possession d’arme dans un dessein dangereux. Les trois autres individus appréhendés jeudi, soit un adolescent de 16 ans et deux hommes de 19 ans, demeurent détenus en prévision de leur comparution.

L’enquête policière va se poursuivre concernant la possible participation d’autres personnes à la planification de cette agression, précise le SPVM.