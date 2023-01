Chambly s’apprête à démolir une autre maison patrimoniale

À la veille de la démolition d’une autre maison patrimoniale, la municipalité de Chambly affirme, par la voix de sa mairesse, que ce sera « la dernière ». En 2018, la destruction intempestive de la maison Boileau, dans la même municipalité, avait entraîné un branle-bas de combat en faveur de la préservation du patrimoine bâti.

Cette fois, c’est la maison Beauchamp qui est visée. Cette maison qui date de 1855 a déjà échappé au pire. Elle avait même été déménagée en 2005 pour lui éviter d’être détruite par un projet de construction d’appartements en copropriété. Beaucoup d’argent a été dépensé pour la sauver. Cependant, dans une partie de bras de fer avec l’ancienne administration municipale, elle a finalement été laissée à elle-même, explique la mairesse actuelle, Alexandra Labbé.

Des citoyens ont remis en question le choix fait par Chambly de permettre la destruction de la maison Beauchamp, une demeure en bois d’inspiration néoclassique. Selon l’inventaire des bâtiments de la municipalité, la maison Beauchamp était jugée, en 2020, d’un intérêt patrimonial « élevé », en raison de sa « bonne authenticité architecturale », sa « valeur d’âge » et son « contexte d’implantation composée de plusieurs habitations traditionnelles ».

La mairesse craint-elle que cette démolition suscite un nouveau tollé ? La destruction intempestive de la maison Boileau avait même encouragé la vérificatrice générale à enquêter sur la mauvaise gestion faite par les instances publiques du patrimoine bâti. « Je n’ai pas peur », indique au Devoir la mairesse Labbé, « parce que je ne laisserai pas quelque chose comme ça arriver » de nouveau. « J’y crois énormément. »

« Ce qu’il faut comprendre de la maison Boileau, c’est que c’est une terrible revanche politique qui s’est produite. […] L’histoire de la maison Boileau n’est pas tant une histoire de patrimoine que de quelqu’un qui a pris trop de place et trop de pouvoir. » La maison était disparue à la suite d’une décision de l’ancien maire, Denis Lavoie, alors visé par un reportage accablant de l’émission Enquête.

Inquiétudes

La Société d’histoire de la seigneurie de Chambly reconnaît que des gains ont été faits depuis la disparition de la maison Boileau, comme le règlement de désuétude et le recours à des fouilles archéologiques lors de démolitions. Mais Louise Chevrier, membre de la Société, rappelle que plusieurs maisons anciennes à Chambly demeurent « sous surveillance ». C’est le cas, notamment, de la maison Lareau, située sur la rue Beattie qui date du milieu du XIXe siècle. Jugée « inhabitable », elle a été mise en vente.

« La Ville dit que la maison Beauchamp sera la dernière. On l’espère grandement. Mais est-ce que ce sera vraiment le cas ? » se demande-t-elle. « On sent qu’il y a une volonté, mais je me demande toujours s’il y a une réelle conviction. Les coûts sont souvent confrontés à l’authenticité. »

Pour justifier sa décision de laisser démolir cette fois la maison Beauchamp, la municipalité de Chambly se fonde sur des rapports fournis par son propriétaire. La maison a été négligée. Cela est évident. Les rénovations nécessaires apparaissent considérables. Le propriétaire souhaite plutôt la raser pour reconstruire à neuf, avec l’aval de la municipalité.

Pas de contre-expertise

Il n’y a pas eu de contre-expertise de la ville de Chambly aux rapports fournis par le propriétaire, admet la mairesse Labbé. Le comité de démolition de la municipalité, où siège d’office la mairesse, est composé de deux autres élus. Aucun des trois membres ne possède de formation en architecture, en patrimoine ou en histoire, convient du même souffle Alexandra Labbé.

Selon la mairesse, comme il faudrait refaire le toit, le revêtement et une partie du solage de la maison Beauchamp, ce bâtiment ne vaut pas la peine d’être sauvé.

Bien que plusieurs bâtiments anciens aient été largement reconstruits, en tout ou en partie, il n’est pas question pour la mairesse d’envisager de préserver celui-là. La municipalité veut tout au plus s’assurer, dit-elle, que le nouveau bâtiment qui remplacera cette maison évoque à certains égards ses anciennes formes.

La fin des démolitions ?

Est-ce vraiment la fin des démolitions à Chambly ? La mairesse dit être « excessivement sensible » à toutes les démolitions qui peuvent avoir lieu sur son territoire, autant pour des maisons inventoriées pour leur valeur patrimoniale que pour d’autres qui ne le sont pas, mais qui disparaissent néanmoins. « C’est encore plus triste celles-là. »

Dans cette municipalité, dont les origines coloniales remontent à 1665, il appert qu’« on a des maisons qui continuent de disparaître malgré tout », constate bel et bien la mairesse.

Alors que faire ? La municipalité jouit désormais de dispositions réglementaires. « On a un nouvel outil, qui est le “règlement en désuétude”. » Il devrait permettre, croit-elle, d’exiger de propriétaires qu’ils entretiennent mieux leurs bâtiments.

La municipalité de Chambly ne pourrait-elle pas compter aussi sur la Loi sur le patrimoine culturel ? Cette loi permet notamment aux municipalités de citer des bâtiments pour les protéger.

La mairesse de Chambly n’est pas convaincue de l’à-propos d’utiliser la loi. « J’ai envie de vous dire que des fois, on protège mieux en les mettant à l’inventaire et en soutenant le propriétaire qu’en allant directement la citer. » Cet encadrement « très rigide » a pour effet de « braquer un propriétaire parce que tu cites sa maison et qu’il n’est plus assurable », dit-elle. La mairesse ajoute que « la citation ne donne pas nécessairement accès à des subventions ».

Oui, le recours à la loi québécoise apporte plusieurs inconvénients, poursuit la mairesse : « J’ai parlé des assurances, parce que c’est beaucoup ce qui ressort dans les médias ces temps-ci. Mais en fait, il y a beaucoup de rigidités dans la citation. Il n’y a plus de modifications qui sont possibles sur les éléments qui sont cités. » Pour elle, citer un bâtiment pour le protéger en vertu de la loi constitue un niveau de protection auquel la municipalité de Chambly n’a pas vraiment envie de se rendre.

« Ce n’est pas une approche que nous avons favorisée à Chambly », explique la mairesse, « sauf pour les bâtiments patrimoniaux dont nous sommes propriétaires ». Combien de bâtiments cités compte la ville de Chambly ? « Cités, il n’y en a pas tant que ça. » La mairie de Chambly et sa vieille caserne de pompier comptent au tout petit nombre des bâtiments protégés au plus haut degré dans la municipalité.