Débordés, des organismes d’aide aux demandeurs d’asile lancent un cri du cœur

Se disant incapables de répondre aux besoins criants et à la « détresse » des demandeurs d’asile, qui se font de plus en plus nombreux, des comités de concertation et organismes communautaires de Montréal revendiquent des investissements supplémentaires et un accès aux différents programmes et services publics pour les aider dans leurs démarches.

« Nous sommes dans une situation critique, il faut agir avant que la situation ne devienne encore plus dramatique et qu’elle ne nous explose en plein visage », affirme Maria Ximena Florez, qui représente les organismes sociaux de Ville Saint-Laurent.

Dans la grande salle du Centre de ressources communautaire de Côte-des-Neiges, où s’étaient réunis les représentants de 16 quartiers de Montréal pour une conférence de presse mardi, les intervenants sont unanimes : ils n’arrivent plus à répondre à la demande.

Les organismes communautaires sont arrivés à un point de saturation. On est en train de frapper un mur.

Depuis la réouverture des frontières, le nombre de demandeurs d’asile a explosé, tant au Québec qu’à l’international. L’an 2022 aura été une année record au niveau mondial. Au Québec, on estime qu’ils sont entre 40 000 et 50 000 présentement, dont environ 40 % seraient arrivés par le chemin Roxham.

« Très rapidement, nous avons été débordés vu l’afflux massif de demandes d’asile au quotidien », explique Fatma Djebbar, responsable du Service d’interprète d’aide et de référence aux immigrants (Siari), dans Côte-des-Neiges. Avant cette crise, nous recevions une moyenne de cinq demandeurs d’asile par jour. Nous sommes rendus à une soixantaine de demandeurs d’asile par jour, avec le même effectif et les mêmes subventions. »

Privés de services

Ils ont beau faire preuve d’imagination, mettre en commun leurs ressources et « travailler avec les moyens du bord » pour « pallier les failles d’un système d’accueil déficient », les organismes communautaires n’y arrivent tout simplement plus.

« On interpelle les différents paliers gouvernementaux parce que les organismes communautaires sont arrivés à un point de saturation. On est en train de frapper un mur », ajoute Stephan Reichhold, de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

La coalition revendique non seulement plus d’argent pour réussir à offrir « un soutien et un accompagnement adéquat » aux demandeurs d’asile, mais également plus de services pour ceux-ci.

« Contrairement aux autres nouveaux arrivants, les demandeurs d’asile ne sont pas admissibles aux services, ils sont laissés à eux-mêmes », résume M. Reichhold. De façon plus précise, la coalition demande au gouvernement du Québec d’annuler la décision du Conseil des ministres de 1996 qui limite l’accès aux services publics pour les demandeurs d’asile. Elle réclame un accès à l’ensemble des services, tels que les services de garde subventionnés et les mesures d’employabilité.

La coalition revendique enfin des services d’accompagnement juridique pour les demandeurs d’asile et un dispositif d’hébergement transitoire pour ceux et celles qui n’ont pas accès à un logement décent.

Trop de barrières

Selon les membres de la coalition, les services mis en place par Québec et Ottawa sont insuffisants et « chaotiques ». Hébergés dans des hôtels, ne parlant pas la langue et souvent en proie à des traumatismes à la suite de leur long périple, les demandeurs d’asile font face à de nombreuses barrières.

Comment peuvent-ils se loger et se nourrir s’ils n’ont pas accès à un travail rapidement ? Comment peuvent-ils travailler et apprendre le français s’ils ne peuvent envoyer leurs enfants à la garderie ou à l’école ? Comment peuvent-ils aller travailler s’ils n’ont pas les moyens de s’acheter des titres de transport ? Autant de questions que mettent de l’avant les représentants des organismes communautaires pour illustrer la difficulté de leur parcours.

Les groupes communautaires dénoncent les préjugés à l’effet que les demandeurs d’asile seraient un « fardeau pour la société », rappelant qu’ils ne demandent qu’à travailler et à vivre en sécurité. « Les politiques publiques [les concernant] sont considérées comme des dépenses, mais sont plutôt des investissements », explique Véronica Islas, du Carrefour de ressources en interculturel.

« Quand ils arrivent et qu’ils ont zéro service, ils vont trouver une façon de s’organiser. Mais parfois, quand tu n’as pas de papiers et pas de moyens, tu ne peux rien faire, carrément. On enlève tout le pouvoir d’agir de ces personnes, donc on s’assure qu’ils vont se planter », résume Mme Islas, générant une salve d’applaudissements dans la salle.

Alors que la conférence de presse s’achève, un groupe de demandeurs d’asile patiente dans le couloir. Ils viennent pour obtenir de l’aide pour remplir des formulaires administratifs. Tous ceux avec qui Le Devoir s’est entretenu ne souhaitaient qu’une chose : obtenir le permis de travail le plus rapidement possible pour retrouver un semblant de normalité et faire vivre leur famille.