Les professeurs de l’Université Laval adoptent un mandat de grève à 96 %

L’ombre de la grève plane sur le campus de l’Université Laval (UL). Devant l’impasse des négociations et « le refus systématique » de l’université d’accéder à leurs demandes en vue du renouvellement de leur convention collective, les 630 professeurs et professeures de l’institution de Québec ont adopté à 96 % un mandat de grève de deux semaines, du 20 février au 3 mars.

La mobilisation revêt un caractère historique puisqu’aucune assemblée générale n’avait réussi, depuis la création du Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université Laval (SPUL) en 1976, à rassembler plus de 50 % des membres.

Si les négociations achoppent au cours des prochaines semaines, le syndicat brandit la menace de décréter une grève de deux semaines. Se disant « bien conscients de l’impact important d’une grève […] sur la vie des étudiants et des étudiantes », le syndicat ouvre la porte à « accélérer les négociations » en vue de trouver un terrain d’entente d’ici le 20 février.

Le SPUL lance un ultimatum : « l’Université Laval a maintenant un mois pour éviter la grève ».

Protéger la liberté universitaire

Les demandes syndicales, énumérées dans un cahier de 20 pages présenté le 27 mai dernier à l’administration, exigent un allégement de la charge de travail, en plus d’une meilleure conciliation travail-famille pour les parents et les proches aidants.

Les professeurs et les professeures de l’UL demandent aussi une hausse « substantielle » des échelles salariales pour les ajuster à l’inflation, en plus d’un ajustement de la rémunération pour l’équilibrer à celle octroyée dans des universités comparables. Les syndiqués veulent aussi interdire à leur employeur le droit de réclamer les sommes perçues en trop par erreur.

Le SPUL veut aussi renforcer la protection et l’autonomie du corps professoral, notamment en empêchant l’université de consulter leurs courriels sans motif valable. Le syndicat demande aussi d’éliminer le « devoir de loyauté et de civilité des professeurs » envers leur employeur, sous prétexte que l’Université Laval « limite plus que toute autre université du Québec la portée de la liberté universitaire » en invoquant cette obligation.

Les professeurs et les professeures réclament également un traitement juste et équitable en cas de plainte à leur endroit. Leur syndicat veut notamment « éliminer toute possibilité d’imposer une sanction dans les situations où aucune plainte signée et datée n’a été déposée et en l’absence d’allégation d’une faute grave. »

La notion de « négligence répétée », trop floue aux yeux du SPUL, ne doit plus suffire à congédier ou suspendre un professeur ou une professeure. Seule une inconduite professionnelle ou une faute grave devrait mener à ces sanctions, selon le syndicat.

D’autres détails suivront.