Quoi surveiller aujourd’hui ?

Nominations aux Oscar

C’est ce mardi matin, dès 8 h 30, que les nominations de la prochaine cérémonie des Oscar seront dévoilées. Des oeuvres à grand déploiement comme Elvis et Top Gun. Maverick pourraient se tailler une place dans les films en lice, mais d’autres productions risquent fort d’attirer l’attention, comme The Banshees of Inisherin et Everything Everywhere All at Once. La remise de prix se tiendra le 12 mars.