Un travailleur de la santé qui a refusé d’être vacciné perd sa cause contre son syndicat

Un travailleur du réseau de la santé, qui avait refusé de se faire vacciner contre la COVID-19 en 2021 et qui avait porté plainte contre son syndicat parce qu’il avait refusé de déposer un grief de discrimination et de harcèlement pour son cas personnel, vient de perdre sa cause devant le tribunal.

Pourtant, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) avait même déposé deux griefs collectifs contestant le fait que les employés non vaccinés soient dans l’obligation de faire des tests de dépistage sans être rémunérés et que la prime COVID ne soit plus versée aux employés non vaccinés.

Le travailleur avait porté plainte contre son syndicat pour manquement à son devoir de représentation. Il tenait à ce qu’un grief de discrimination et de harcèlement en son nom personnel soit déposé. Il réclamait aussi des dommages pécuniaires et moraux, en plus du remboursement des cotisations syndicales qu’il avait versées.

Mais le Tribunal administratif du travail a jugé que le SCFP, affilié à la FTQ, n’avait aucunement manqué à son devoir de juste représentation. Il souligne même que les représentants du syndicat, « enregistrés à leur insu, ont sans exception été d’une patience et d’une courtoisie irréprochables ».