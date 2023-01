Voici toutes les entreprises qui veulent embaucher des travailleurs temporaires au Québec

Le programme des travailleurs étrangers temporaires est en forte expansion au Québec. Le nombre de travailleurs étrangers dans des postes à bas salaire et en agriculture a triplé depuis 2015.

Notre analyse montre qu’en un an, entre octobre 2021 et la fin septembre 2022, ce sont près de 7 000 entreprises au Québec qui ont demandé d’embaucher cette main-d’oeuvre pour ce type de postes.

Plus de 20 000 demandes d’approbation étaient pour des ouvriers agricoles. L’agriculture forme encore la majorité de la demande, mais de plus en plus d’affichages concernent d’autres secteurs: la transformation alimentaire (2309), l’aménagement paysager (989), les cuisiniers (579) et les aides-infirmiers, aides-soignants ou préposés aux bénéficiaires (508).



Dans la carte ci-dessous, les points représentent les postes approuvés par des études d’impact sur le marche du travail (EIMT) positives entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.



Les localisations sont à titre indicatif seulement, car sans adresse précise dans les fichiers publics du ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada (EDSC). Les noms des entreprises sont entrés manuellement par des fonctionnaires de ce ministère et peuvent faire l’objet d’erreurs mineures lors de la saisie de données.



Avant de demander des permis de travail à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), les entreprises doivent obtenir le droit d’embaucher à travers le programme de travailleurs étrangers temporaires.

Chaque EIMT comporte un nombre de postes soumis à l’approbation du EDSC, qui rend publiques ces données.

Cette étape préalable représente donc des intentions d’embauche de la part des entreprises. La grande majorité de ces intentions se transforme en permis de travail et en travailleur temporaires sur le territoire. Par exemple, la carte montre que plus de 36 000 postes ont été approuvés en un an. Pour la même période, les quatre trimestres qui s’étendent entre la fin 2021 et 2022, ce sont 35 380 nouveaux permis de travail ou prolongations qui ont été émis par IRCC.

L’expansion de ce programme s’inscrit plus largement dans un grand virage vers l’immigration temporaire exposé par Le Devoir. Le grand groupe des temporaires, incluant cette catégorie spécifique des travailleurs temporaires à bas salaire et en agriculture, a explosé dans les dernières années. Il a représenté au minimum trois fois plus que les résidents permanents en 2021 et 2022.



