Quoi surveiller aujourd’hui ?

Annonce sur le métro de Montréal

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, est à Montréal aujourd’hui pour annoncer un investissement pour le métro de Montréal. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, sera présente, tout comme deux représentants de la Société de transport de Montréal et un représentant de l’Autorité régionale de Transport métropolitain.