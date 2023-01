Le plus grand fleurdelisé de l’histoire déployé à Montréal

« Gens du pays, c’est votre tour de vous laisser parler d’amour. » C’est en entonnant l’emblématique mélodie qu’une centaine de personnes ont déployé un immense drapeau québécois samedi midi, à la Place des Arts.

À l’occasion du 75e anniversaire du fleurdelisé, de nombreux politiciens et environ 200 spectateurs se sont rassemblé pour rendre hommage au drapeau adopté en 1948, durant le règne de Maurice Duplessis. Le drapeau mesurait 60 pieds de longueur par 90 pieds de largeur.

« Le drapeau appartient à tous les Québécois vivant sur notre territoire et les nouveaux Québécois également », soutient en entrevue Marianne Alepin, présidente de la société Saint-Jean-Baptiste, qui organisait l’événement. « C’est un symbole tellement fort de notre unité, de notre nation. »

Sous les coups de tambours sonores d’une troupe de percussionnistes, des orateurs et oratrices issues de nombreux partis politiques québécois se sont succédé sur scène pour rendre hommage au fleurdelisé.

« J’ai cette habitude de toujours partir à l’étranger avec un petit drapeau du Québec avec moi », confie en entrevue le député libéral de Viau Frantz Benjamin.

La co-porte-parole de Québec Solidaire Manon Massé rend quant à elle hommage à ses « quatre chemins blancs qui pointent dans les quatre directions, les bras ouverts ». « Mais un drapeau ça peut servir à se draper dedans et à se renfermer sur soi-même, et ça, c’est peut-être pas plus heureux », ajoute-t-elle.

Le député de La Pointe-de-l’Île pour le Bloc québécois, Mario Beaulieu, évoque le caractère unique incarné par le drapeau. « Ça représente qui nous sommes, la langue française, notre spécificité. »

L’événement s’est conclu par un segment plutôt cocasse : les 200 personnes présentes ont plié le drapeau comme un immense drap.