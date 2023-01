Des inondés furieux contre Montréal

Des résidents de la rue Wurtele, dans l’arrondissement de Ville-Marie, sont en colère après avoir appris que la Ville de Montréal se dégageait de toute responsabilité concernant les inondations qu’ils ont subies lors des pluies diluviennes survenues le 13 septembre 2022. Alors que la Ville les somme de procéder à des travaux correctifs dans leur domicile, les résidents affirment plutôt que le réseau d’égouts vieillissant est responsable des dommages causés.

Le 13 septembre 2022, des pluies abondantes se sont abattues sur la métropole. Dans le secteur des rues Montgomery, Wurtele et de Rouen, l’eau est montée jusqu’à 50 centimètres dans la rue, relatent des résidents. Ce jour-là, Montréal a reçu 50 mm d’eau en deux heures, soit l’équivalent de la quantité de pluie que la métropole reçoit habituellement en un mois. Dans plusieurs domiciles, les principaux dégâts ont été causés non pas par les refoulements d’égouts, mais bien par l’eau qui s’est infiltrée par les portes et les fenêtres au plus fort du déluge.

Les résidents de la rue Wurtele avec qui Le Devoir s’est entretenu dénoncent la vétusté du réseau d’égouts qui, incapable d’absorber toute la pluie ce jour-là, a causé des accumulations d’eau importantes dans les rues environnantes. Le secteur serait situé dans une « cuvette » où coulait autrefois un ruisseau que l’urbanisation a fait disparaître, soulignent-ils.

Des lettres

Chez Alexandre Delierre, l’eau est surtout entrée par les murs. Les dégâts évalués à 20 000 $ ont été assumés par la compagnie d’assurances.

En décembre, il a cependant reçu une lettre de l’inspecteur du Service de l’eau de la Ville qui, après une visite des lieux, l’a informé des différents travaux qu’il devrait réaliser dans les 90 jours, faute de quoi il s’exposait à des poursuites pénales. Puis, le 4 janvier, c’était au tour d’un cabinet d’expertise en règlement de sinistre, mandaté par la Ville, de l’aviser que les inondations étaient attribuables aux « conditions climatiques exceptionnelles » du 13 septembre 2022 et que la Ville déclinait toute responsabilité dans cette affaire.

Ce dénouement exaspère Alexandre Delierre, d’autant que ce type de précipitations exceptionnelles pourraient devenir « normales » compte tenu des changements climatiques. « On demande d’être protégés et de vivre sereinement, mais la Ville décline toute responsabilité, dit-il. Je peux bien mettre un million de clapets dans ma maison, mais quand l’eau passe par les portes et les fenêtres, on les met, où les clapets ? »

Chez sa voisine, Joannie Roussin-Morin, les dommages ont été encore plus importants puisque le sous-sol de cette maison de type shoebox comprenait des chambres, une salle de bain et une salle de lavage. Chez elle, l’eau s’est infiltrée par la porte de garage et non par les égouts, soutient-elle.

Mme Roussin-Morin a reçu les mêmes lettres que M. Delierre. « La Ville nous a dit que notre clapet antiretour était défectueux. Pourtant, on a acheté la maison il y a trois ans et on l’a refaite à neuf, autant la plomberie que l’électricité. On a creusé un drain français. On a trois clapets et une pompe. On est bien équipés, relate-t-elle, exaspérée. La Ville nous dit de faire des travaux alors que la rue était transformée en rivière. »

Sa compagnie d’assurances l’a même avisée qu’elle refusera à l’avenir de couvrir les dégâts d’eau tant que la source du problème, soit les égouts de la Ville, ne sera pas corrigée, soutient Mme Roussin-Morin. « On est tous très inquiets de ça et la Ville s’en fout complètement. Elle essaie seulement de mettre ça sur notre dos. »

Séquelles psychologiques

Alice Dufour Thériault, elle, s’est fait suggérer de rehausser les seuils des portes et des fenêtres par où l’eau s’est engouffrée le 13 septembre 2022. Sauf que cette mesure est impossible à appliquer pour des raisons de sécurité, signale-t-elle.

Selon elle, au-delà des dommages matériels, les résidents souffrent de dommages psychologiques. « À chaque fois qu’il y a un orage de prévu, je m’arrange pour travailler à la maison. L’hiver, je dégage les bouches d’égout quand il y a de la pluie. On est en situation d’ultravigilance », explique-t-elle.

Rien ne va être réglé si la Ville ne rénove pas les canalisations d’égouts, dit-elle. Or, la Ville n’a présenté aucun plan à cet effet.

Attaché politique au bureau de la mairesse de Ville-Marie, Valérie Plante, Simon Charron n’a pas été en mesure de donner de détails sur l’état de vétusté des conduites d’égouts ou de dire si des travaux étaient prévus dans le réseau souterrain de ce secteur. « On est conscients des enjeux des gens qui vivent sur la rue Wurtele, mais aussi dans d’autres secteurs dans Sainte-Marie depuis l’inondation du 13 septembre. On est en communication constante avec les citoyens », assure-t-il.

L’arrondissement compte d’ailleurs organiser sous peu une rencontre d’information avec les citoyens, indique M. Charron, en rappelant que la Ville souhaite adopter une stratégie d’intervention pour rendre la Ville plus résiliente face aux changements climatiques.

D’ailleurs, quelques heures avant le déluge du 13 septembre 2022, la mairesse Valérie Plante et les maires de neuf autres grandes villes québécoises avaient demandé du gouvernement du Québec un « pacte vert » afin d’aider les municipalités à contrer les changements climatiques.

Les résidents n’écartent pas la possibilité de s’adresser aux tribunaux, mais ils savent que le combat pourrait être long. L’an dernier, plus de dix ans après le dépôt d’une action collective, des victimes d’inondations de Rosemont ont finalement conclu une entente avec la Ville pour obtenir des indemnisations.