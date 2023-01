Si vous les manqués

Balado | La vie et la mort des animaux qu’on mange

Chaque jour, au Canada, plus de 2,3 millions d’animaux d’élevage sont abattus pour la consommation humaine, selon des données colligées par Le Devoir. En 2022, 854 millions d’animaux de ferme ont été tués, un chiffre 22 fois plus élevé que la population du pays et qui constitue un record. La journaliste Magdaline Boutros est allée à la rencontre de producteurs, de défenseurs des droits des animaux et d’experts pour documenter les conditions de vie des principaux animaux de ferme du Québec, de leur naissance à l’abattoir.