Quoi surveiller aujourd’hui ?

Lancements spatiaux commerciaux au Canada

Une annonce du fédéral sur l’activité commerciale dans l’espace est prévue ce matin dans les bureaux de l’Agence spatiale canadienne.

Une brochette de politiciens et de responsables du domaine sera présente sur place. Parmi eux, le ministre des Transports, Omar Alghabra, le député et ancien astronaute Marc Garneau et l’astronaute actif David Saint-Jacques.

Depuis quelques mois, certaines entreprises privées ont transporté des humains dans l’espace, dont Virgin Galactic et Blue Origin. Cette dernière a notamment fait voyager l’acteur William Shatner quelques minutes en dehors de notre atmosphère.