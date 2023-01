Le nouveau chef du SPVM, Fady Dagher, a été assermenté

Fady Dagher est entré officiellement dans ses nouvelles fonctions de directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l’occasion de sa cérémonie d’assermentation jeudi. D’emblée, le nouveau chef de police a déclaré qu’il s’attaquerait en priorité à trois enjeux, le recrutement difficile des policiers, le rapprochement entre les policiers et la population, ainsi que la lutte contre la violence armée.

Fady Dagher a lancé un appel aux futurs policiers en les invitant à rejoindre les rangs du SPVM. La vie est plus chère à Montréal, le travail y est plus intense et plus complexe qu’ailleurs et les gestes des policiers sont plus médiatisés, a-t-il souligné avant de les inviter à se rappeler des raisons pour lesquelles ils s’étaient inscrits en technique policière.

Dans le discours qu’il a prononcé après sa prestation de serment, le nouveau chef a insisté sur l’importance de miser à la fois sur la prévention et sur la répression. « Plus vous faites l’un, plus vous pouvez faire l’autre », a-t-il dit. Au sujet des armes à feu qui sont « trop nombreuses » à Montréal, il a évoqué la nécessité de consacrer plus de ressources à cette lutte.

Fady Dagher est donc devenu le 42e chef de police du SPVM et le premier policier né à l’extérieur du Canada à accéder à ce poste.

L’équilibre répression-prévention

Lors de l’annonce de sa nomination au mois de novembre dernier, Fady Dagher avait déclaré vouloir privilégier un service de police plus inclusif, capable de trouver un équilibre entre la répression et la prévention. Le nouveau chef de police aura fort à faire pour instaurer une nouvelle culture au SPVM dans une métropole qui, dans la dernière année, a connu une vague d’événements violents armés.

Pour Fady Dagher, il s’agit d’un retour aux sources, puisqu’il a travaillé pendant 25 ans au SPVM avant d’accepter de prendre la tête du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), en 2017. Lors de sa nomination, il avait admis qu’il prenait un « énorme risque » en acceptant son nouveau rôle, lui qui, quelques mois auparavant, avait renouvelé son contrat au SPAL pour une période de huit ans.

Fady Dagher prend le relais de Sophie Roy, qui avait assumé l’intérim à la direction du SPVM à la suite du départ à la retraite de Sylvain Caron en avril 2022.

Né en Côte d’Ivoire de parents d’origine libanaise, Fady Dagher est arrivé à Montréal en 1985 avec sa famille. Reconnu pour ses qualités de communicateur, il a implanté une approche axée sur la prévention au SPAL en mettant notamment sur pied le projet RESO (Réseau d’entraide sociale et organisationnelle), qui visait à rapprocher les policiers de la réalité vécue par certaines clientèles plus vulnérables, comme les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance ou celles en situation d’itinérance.