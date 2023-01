Quoi surveiller aujourd’hui ?

Les chantiers de Montréal

Le casse-tête des chantiers routiers sera au centre d’une nouvelle étude publiée aujourd’hui et présentée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Michel Leblanc, président et chef de la direction de l’organisation, doit présenter les grandes lignes de ce document, intitulé Blocage minimum. Pour une gestion innovante des chantiers publics et privés afin de rendre le centre-ville de Montréal plus attractif et accessible.

La CCMM dresse dans cette étude « le portrait de la gestion des chantiers de Montréal », et on pourra y lire, selon les communications officielles, « qu’à l’automne 2022, 33 % des 45 km d’artères de l’hypercentre étaient partiellement ou totalement entravés ».