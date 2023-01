Une chroniqueuse du «Devoir» nominé au Gala Dynastie

La chroniqueuse du Devoir Emilie Nicolas compte parmi les finalistes dans le cadre de la septième édition du Gala Dynastie, qui vise à récompenser les personnalités issues des communautés noires du Québec qui se démarquent dans le milieu des médias ou des arts et de la culture.

En plus d’Emilie Nicolas, qui collabore pour Le Devoir depuis 2019, quatre autres finalistes sont en lice pour la catégorie de rédacteur ou de rédactrice d’opinion de l’année. Il s’agit de Kharoll-Ann Souffrant, qui est notamment chroniqueuse pour Noovo Info, de l’ancienne présidente de la Commission des droits de la personnes et des droits de la jeunesse, Tamara Thermitus, ainsi que de Martine St-Victor (Montreal Gazette) et d’Anne-Lovely Étienne (24 heures).

Plusieurs autres prix seront remis à des journalistes et à des chroniqueurs dans le cadre d’une soirée de gala destinée aux artisans des médias qui aura lieu le 30 mars à la Place des Arts. Une deuxième soirée destinée cette fois aux personnalités dans les milieux de la culture et des arts aura ensuite lieu le 1er avril, au Théâtre Maisonneuve.