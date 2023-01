Quoi surveiller aujourd’hui ?

Du ciné sur vos écrans

Préparez le maïs soufflé : le festival de courts métrages en ligne gratuit Plein(s) Écran(s) commence dès aujourd’hui et se poursuit jusqu’au 29 janvier. Chaque jour, une poignée de films seront disponibles sur la Toile (Facebook ou Instagram) pour une période de 24 heures.

Entre autres découvertes à consommer sans modération, Sikiitu, de Gabriel Allard Gagnon (Grand Prix de REGARD), Suzanne & Chantal, de Rachel Graton, et On ne tue jamais par amour, de Manon Testud. Projections commentées et balado sont aussi de la partie.