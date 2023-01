Une facture de téléphonie salée pour des réfugiés

Des Ukrainiens qui ont fui la guerre et qui se sont installés au Canada ont eu la mauvaise surprise de recevoir une facture de cellulaire salée, alors qu’ils croyaient bénéficier d’un forfait gratuit et d’appels internationaux sans frais vers leur pays d’origine. Vidéotron promet de rectifier le tir.

Le 30 juillet dernier, Oksana Kvasniak, qui venait tout juste d’arriver à Montréal, a fait ce que plusieurs font lorsqu’ils mettent les pieds dans un nouveau pays : elle s’est procuré un forfait cellulaire, entre autres pour pouvoir communiquer avec ses proches.

Vidéotron offrait alors pour les nouveaux arrivants ukrainiens un forfait gratuit très avantageux d’une période de six mois, qui incluait les appels au Canada illimités et 20 Go de données. Elle a donc signé un contrat jusqu’au 30 janvier.

À ce moment, elle avait l’impression que les appels internationaux sans frais vers l’Ukraine, une autre offre distincte et qui était en vigueur depuis le 24 février, seraient également valides pour une période de six mois.

« L’employé nous a dit que c’était bon pour six mois, incluant les appels gratuits en Ukraine », assure François Jacob, qui a accueilli Oksana lorsque celle-ci est arrivée à Montréal et qui l’accompagnait.

Or, sur son site Web, Vidéotron écrivait le 28 juillet que le retrait des frais d’appels internationaux vers l’Ukraine serait prolongé jusqu’au 31 octobre. Les tarifs internationaux habituels se sont ensuite appliqués. Une information qui n’aurait toutefois pas été mentionnée par l’agent.

« Je n’ai pas été informée du changement, insiste au Devoir Oksana, qui a regardé l’historique de ses courriels et textos. J’ai continué à appeler mes proches en Ukraine. À cause de la guerre, ils n’ont pas toujours l’électricité et Internet, alors j’appelle parfois sur leur téléphone portable pour m’assurer que tout va bien pour eux. »

Elle a commencé à recevoir des factures par courriel, sans comprendre pourquoi. « Il y a quelques jours, j’ai reçu une lettre de Vidéotron et du service de recouvrement, concernant une dette de 800 $ », raconte-t-elle.

Deux autres Ukrainiens avec qui Le Devoir a discuté ont également, tous deux, reçu une facture dans les dernières semaines allant jusqu’à près de 500 $, et qu’ils ont par la suite tenté de faire annuler. Dans un cas, la personne a finalement dû débourser 40 $ plutôt que 430 $, après avoir parlé avec un agent.

Confusion et prolongation

Invitée à réagir, Vidéotron parle de son côté de confusion entre les deux initiatives distinctes offertes en soutien à la communauté ukrainienne dans les derniers mois, soit le forfait de six mois et les appels internationaux. « Pour éviter toute confusion, Vidéotron a décidé de prolonger le retrait des frais d’appels internationaux vers l’Ukraine jusqu’au 31 janvier 2023, date après laquelle les tarifs habituels d’appels internationaux entreront en vigueur », écrit dans un courriel l’équipe des relations médias Vidéotron.

L’employé nous a dit que c’était bon pour six mois, incluant les appels gratuits en Ukraine

L’entreprise assure avoir contacté « la majorité des clients concernés » pour les avertir que les appels gratuits prenaient fin le 31 octobre. « Mais nous n’avons pas été en mesure de rejoindre certains d’entre eux », ajoute-t-on.

« Les clients qui ont constaté la présence de frais d’appels internationaux vers l’Ukraine sur leur facture n’auront pas à payer pour ces frais. Un ajustement sera effectué automatiquement au prochain cycle de facturation (février-mars). Si ces frais ont été acquittés, ils seront crédités ou remboursés, écrit Vidéotron. Nous demeurons solidaires envers les membres de la communauté ukrainienne. »

François Jacob parle de son côté d’un « virage à 180 degrés » de l’entreprise. « J’ai passé deux heures avec le service à la clientèle, à me faire refouler », lance-t-il. Il a donc publié sur Facebook un message pour dénoncer la situation, qui a été partagé des dizaines de fois, et il a ensuite été contacté par le vice-président Marketing de Vidéotron. D’autres ayant reçu une facture salée ont depuis communiqué avec lui. « Les gens se disaient que, jusqu’en janvier, ils étaient corrects pour parler à leurs proches en Ukraine », laisse-t-il tomber.