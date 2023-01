Les infirmières à l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont gain de cause

Le cri du coeur des infirmières de l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont semble avoir été entendu. En point de presse mardi, le président-directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Jean-François Fortin Verreault a indiqué que la cheffe d’unité dont les infirmières demandaient la démission immédiate serait réaffectée à une autre fonction. « On va changer la dynamique avec l’équipe », a-t-il dit.

Près d’une centaine d’infirmières et infirmières auxiliaires de l’urgence ont signé une pétition demandant la démission immédiate de leur cheffe d’unité, sans quoi elles menaçaient de démissionner dès mercredi. Les signataires y dénoncent le recours trop fréquent au temps supplémentaire obligatoire (TSO) et « l’ambiance toxique » qui prévaut depuis l’arrivée de leur cheffe d’unité. Le document a été remis au p.-d.g. vendredi.

« Depuis sa nomination au poste de cheffe de l’urgence HMR en juillet dernier, on note une dégradation fulgurante de nos conditions de travail, soutiennent-elles dans la pétition. Le nombre de TSO est en constante croissance et cela encourage les membres de notre équipe à quitter, créant ainsi des conditions de travail plus que déplorables. » Les infirmières et infirmières auxiliaires ajoutent ne plus avoir « aucune confiance en les capacités de gestion et de leadership » de leur cheffe d’unité.

Questionné au sujet de la cheffe d’unité visée, le p.-d.g. du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a répété en point de presse qu’il ne souhaitait pas « personnaliser le débat ». Il a ajouté que « la situation est extrêmement difficile » à HMR et que la « personne en question » n’est pas responsable du fait que l’hôpital reçoit davantage de patients que sa capacité d’accueil. La gestionnaire demeurera à l’emploi de l’établissement, a-t-il précisé, mais occupera d’autres fonctions.

L’urgence de Maisonneuve-Rosemont a dû être fermée partiellement la nuit dernière en raison d’un manque de personnel. Les infirmières du quart de soir ont refusé de travailler dans les conditions proposées par l’employeur et ont effectué un sit-in.

Jean-François Fortin Verreault assure que l’urgence sera complètement ouverte cette nuit. « L’objectif, c’est de maintenir l’urgence ouverte », a-t-il affirmé.

Le ministre de la Santé Christian Dubé doit faire le point cet après-midi sur la crise qui secoue l’urgence. Il a indiqué sur Twitter, hier soir, avoir rencontré Jean-François Fortin Verreault. « La situation aux urgences de HMR est intenable présentement, j’en suis conscient », a-t-il écrit. « Notre priorité est de nous assurer de la sécurité de tous les patients, a-t-il poursuivi. C’est pourquoi on a pris la décision difficile de limiter les activités aux urgences pour cette nuit. »

Plus de détails suivront.